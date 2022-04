A derrota, a dificuldade em controlar as emoções e o pedido de desculpas. Ronaldo destrói telemóvel de adepto do Everton

Já depois de os media ingleses avançarem que o United estava a analisar o episódio, Ronaldo dirigiu-se aos seus 424 milhões de seguidos no Instagram para um ato de contrição: “Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos conturbados como aquele que estamos a passar. Ainda assim, temos sempre de mostrar respeito, paciência e dar o exemplo a todos os jovens que amam este belo desporto. Queria pedir desculpas pela minha atitude e, se possível, queria convidar este adepto para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play e desportivismo”, escreveu no Instagram.

As imagens não deixam perceber os detalhes do momento. Ronaldo abandona o relvado do Goodison Park, depois de uma derrota por 1-0 e, quando se prepara para entrar no túnel que dá acesso aos balneários, o jogador parece baixar-se por um instante; depois, segue caminho.

O vídeo original que mostra esses instantes foi publicado no Twitter, numa conta de apoio ao clube da casa, mas só as fotografias publicadas mais tarde permitem ver o telemóvel no chão do corredor que dá acesso aos balneários. Há um segundo vídeo, publicado também no Twitter, que mostra de forma mais clara o momento em que o internacional português passa pelo jovem adepto — e as reações de outros adeptos perante o gesto de Ronaldo.

Ronaldo assaulted a kid because he lost a game. Crazy pic.twitter.com/2Cr6mYNqT4 — MC (@CrewsMat10) April 9, 2022

Testemunhas daquele episódio detalham que, ao passar naquela zona onde se concentravam alguns adeptos da equipa da casa, Ronaldo atira o telemóvel de um desses adeptos ao chão. O tema rapidamente se tornou viral — e o jogador acabaria por apresentar publicamente desculpas poucas horas mais tarde.

Mas essas não foram as únicas imagens a marcar o encontro deste sábado. Também nas redes sociais, uma imagem mostra o estado em que ficou a perna esquerda do internacional português, no final dos 90 minutos.