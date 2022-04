A Infraestruturas de Portugal (IP) vai executar um estudo prévio para uma nova ligação rodoviária entre a cidade de Fafe e a futura zona industrial de Regadas, disse à Lusa o presidente da câmara, esta segunda-feira.

Segundo Antero Barbosa, o trabalho técnico vai ser feito em parceria com a autarquia do distrito de Braga.

É propósito do município aproximar a cidade, nomeadamente o seu nó de acesso à autoestrada A7, à zona de acolhimento empresarial que vai ser executada na freguesia de Regadas, no limite de Fafe (cerca de 7,5 quilómetros) com o município vizinho de Felgueiras, onde já existe a zona industrial de Cabeça de Porca.

Segundo Antero Barbosa, a estrada regional 207, que liga Fafe a Regadas, há muito não corresponde às necessidades e ficará ainda mais desajustada quando a zona empresarial for uma realidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A nova ligação, insistiu o presidente, reforçará a atratividade da futura zona de acolhimento empresarial, uma moderna infraestrutura que terá cerca de 40 hectares e cujos terrenos vão ser adquiridos nos próximos meses pela câmara, no âmbito de um processo de expropriação.

Avançar-se-á, em paralelo, para o projeto da obra, prevendo-se que as primeiras empresas possam começar a instalar-se dentro de dois anos.

Antero Barbosa espera que o projeto a realizar pela IP defina já o corredor da variante e o seu custo estimado.

Questionado sobre o financiamento, disse esperar ser possível encontrar, durante o atual mandato, linhas de apoio que garantam a execução da obra, no âmbito do PRR ou de outros instrumentos financeiros.

Por outro lado, o edil avançou à Lusa que a câmara vai ampliar a zona industrial do Socorro, na sede do concelho, uma vez que a atual está a esgotar a sua capacidade.

Também a zona industrial de Arões, noutra zona do município, ganhou nos últimos anos uma nova dinâmica, com mais licenciamentos de empresas, depois de ter sido construído o nó de acesso à variante que liga Fafe a Guimarães.