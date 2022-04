Na companhia de Eusébio, Águas e Nené: Darwin entra no grupo restrito dos que marcaram 25 golos na Liga

Contra o Sporting, Darwin estreou-se ainda a marcar em Clássicos, contra os leões ou contra o FC Porto, e tornou-se ainda o 13.º jogador do Benfica a marcar 25 golos na Liga — e o primeiro desde Jonas. Se reduzirmos a análise ao século XXI mas alargarmos aos restantes clubes, o uruguaio é apenas o 9.º a marcar tantos golos numa única época no Campeonato, sendo que o último havia sido Bas Dost. Para além de ter marcado o primeiro golo do jogo, o avançado ainda foi responsável pela assistência para o segundo, já nos descontos e por intermédio de Gil Dias, assumindo por completo o papel de elemento decisivo do dérbi.

Na flash interview, onde recebeu o prémio de Homem do Jogo, Darwin garantiu que a distinção representa “a entrega da equipa durante os 90 minutos mais os descontos”. “Não é fácil vir jogar em casa do Sporting, é sempre difícil defrontar um grande rival de Portugal. Mas fizemos um bom trabalho e agora é desfrutar e descansar para o próximo jogo. É um sacrifício tremendo jogar na Liga dos Campeões e em poucos dias recuperar para vir jogar aqui na casa do Sporting, que sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque eles jogam muito bem”, disse o uruguaio, deixando depois uma breve análise à partida e ao lance do primeiro golo.

Marcaram 25 + ⚽golos pelo Benfica numa época na Liga????????:

➡Julinho

➡Arsénio

➡José Águas

➡José Torres

➡Eusébio

➡Artur Jorge

➡Jordão

➡Nené

➡Magnusson

➡Rui Águas

➡Cardozo

➡Jonas

➡Darwin Nunez

“No primeiro tempo, custou-nos sair de trás com a bola. Mas depois o mister disse-nos o que estávamos a fazer mal e tratámos de corrigir para o segundo tempo. Treinámos todos os dias este passe, esta jogada, foi uma grande bola do Jan [Vertonghen]. Lutar contra o Coates, outro uruguaio, é muito difícil, porque é uma pessoa muito grande e forte. Tive sorte, porque a bola sobrou para mim, e fiz golo. Vamos continuar a trabalhar, sabemos que não é fácil chegar ao segundo lugar mas dependemos de nós mesmos. É trabalhar e pensar no próximo jogo”, acrescentou.