O presidente do conselho de administração do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, Elísio Summavielle, foi reconduzido no cargo para um terceiro mandato, confirmou o Ministério da Cultura à agência Lusa, esta sexta-feira.

O ex-secretário de Estado da Cultura, cujo atual mandato terminou em 15 de março, irá continuar a liderar a Fundação do Centro Cultural de Belém que preside desde 2016, indicou fonte do gabinete do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

A notícia da recondução foi avançada pela Rádio Renascença, indicando que o novo mandato tem início já na próxima terça-feira.