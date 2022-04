Este artigo é da responsabilidade da FOREO

Encontrar o presente perfeito para o Dia da Mãe é uma tarefa anual e, embora estejamos sempre atentos a qualquer pedido indireto, queremos sempre superar as suas expectativas. É um dia por ano, em que aproveitamos para lhes agradecer por tudo o que fazem dia após dia por nós. O plano perfeito é estar com ela e surpreendê-la.

Este ano, dê-lhe um presente que a deixará sem palavras. Todas as mães estão ansiosas para receber um presente, um miminho para este dia tão especial. E para que não enlouqueça à procura do melhor presente para ela, a FOREO, marca sueca de beauty-tech, sugere os melhores tratamentos rejuvenescedores para fazer em casa, que servem como o presente perfeito.

FOREO LUNA™ 3: limpeza profunda e massagem anti-idade

FOREO LUNA™ 3 é o dispositivo mais conhecido da FOREO e permite uma limpeza em profundidade e super eficaz em segundos. Esta escova de limpeza ajuda a remover até 99,5% de resíduos e células mortas com a ajuda de pulsações T-Sonic. O “T” em “T-Sonic” significa transdérmico, pois essas pulsações viajam pelas várias camadas da pele, estimulando a microcirculação, enquanto removem as impurezas que obstruem os poros. A esfoliação é fundamental para uma boa rotina de cuidados com a pele, porém, quando se trata da pele macia e delicada do rosto, a verdade é que é preciso respeitá-la. Por este motivo, a gama FOREO LUNA™ possui filamentos de silicone suaves para garantir uma limpeza profunda mas suave, deixando intacta a barreira cutânea.

Além disso, a FOREO LUNA™ 3 é uma espécie de agente duplo, já que na parte de trás possui um modo de massagem refirmante que utiliza pulsações T-Sonic de alta e baixa intensidade para firmar a pele e, com o tempo, deixar a tez e a textura da pele definida e uniforme.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Existe uma FOREO LUNA™ 3 para cada tipo de pele:

FOREO LUNA™ 3 Rosa – peles normais

FOREO LUNA™ 3 Lilás – peles sensíveis/secas

FOREO LUNA™ 3 Azul – peles mistas/oleosas

FOREO BEAR™: uma pele mais firme e um rosto mais esculpido

FOREO BEAR™ tornou-se, rapidamente, num dos dispositivos estrela da FOREO. FOREO BEAR™ inclui a tecnologia de microcorrente — que ajuda a treinar os mais de 60 músculos que temos no rosto e no pescoço que ao longo do tempo, e naturalmente, vão perdendo a sua firmeza, para um efeito de facelift não invasivo. É o dispositivo de microcorrente mais seguro do mundo, com a tecnologia Anti-Shock System™, patenteada pela marca.

É importante que FOREO BEAR™ seja sempre utilizado com o rosto totalmente seco e depois de aplicado o SERUM SERUM SERUM, também da FOREO, de forma generosa em todo o rosto e pescoço. Este sérum inclui micro-cápsulas de esqualano e uma grande concentração de ácido hialurónico, assim como partículas condutoras que ajudam as microcorrentes a serem transferidas para a pele com a máxima segurança e eficácia.

Na App FOREO For You é possível conectar os dispositivos e aproveitar os tratamentos e massagens personalizadas disponibilizados pela FOREO para obter os melhores resultados no menor espaço de tempo.

Exercitar os músculos faciais para combater o envelhecimento e a flacidez da pele nunca foi tão fácil e acessível. Ofereça à sua mãe uma pele luminosa e tonificada, com todos os benefícios dos dispositivos FOREO.