Nélson Veríssimo prometeu e não cumpriu. “Antes do jogo com o Sporting tínhamos lançado o desafio de ganharmos todos os pontos nos cinco jogos que tínhamos pela frente. Neste momento estão 12 pontos por disputar e vamos entrar em todos para tentar ganhá-los”, dissera o técnico encarnado na antevisão ao jogo frente ao Famalicão. A tal promessa não cumprida que pode custar de vez a Champions.

O Benfica não foi além do empate no Estádio da Luz, perdendo dois pontos na corrida ao segundo lugar nem uma semana depois de ter derrotado o rival Sporting em pleno Estádio José Alvalade. Um resultado que Veríssimo justifica pela falta de eficácia encarnada. “É um facto, não conseguimos ter a eficácia que vínhamos tendo. Mérito da estratégia defensiva do Famalicão, mas devíamos ter tido as soluções necessárias para ultrapassar isso. Na primeira parte tivemos mais dificuldades, o ritmo podia ter sido outro desde o início. Tínhamos o controlo do jogo, mas sem criar situações de perigo. Na segunda parte corrigimos isso, os nossos alas deram mais largura ao jogo. Atacámos mais a profundidade, fomos crescendo com o jogo. No fim, fica o nulo, mas tivemos mais controlo do jogo e mais oportunidades. Estamos frustrados, ainda mais do que os nossos adeptos, e agora é olhar para a frente”, referiu.

“Parece-me que é penálti mas já é recorrente… Há sinais que os jogadores dão logo quando fazem falta para penálti. É inequívoco. Já vi as imagens e parece-me uma situação passível para ser assinalado. Ainda assim, fica registado. Eu tive esse comentário, que o árbitro em qualquer uma das situações que ele devia tirar a própria impressão dele. Acredito que não fez porque do outro lado houve alguém disse que disse que não era. Ficou um penálti por assinalar. No fim, fica um 0-0 e agora é pensar no próximo jogo com o Marítimo”, acrescentou o treinador dos encarnados na zona de entrevistas rápidas da BTV.

Julian Weigl falou também da falta de eficácia para justificar o deslize frente ao Famalicão. “Não chega, temos de ganhar os três pontos em casa. Fizemos 17 remates, isto tem de ser suficiente para marcar golo. Não lhes demos qualquer oportunidade, é um resultado muito frustrante para nós. Queríamos muito vencer pelos adeptos e para dar continuidade ao jogo com o Sporting e estamos desapontados por não termos conseguido”, assumiu.

Em 16 jornadas no comando técnico das águias, Nélson Veríssimo já perdeu mais do dobro dos pontos que Jorge Jesus em 15. E se as contas já eram difíceis, o segundo lugar é já praticamente uma miragem a quatro jornadas do final do campeonato. É a pior pontuação dos últimos 11 anos do Benfica à 31.ª jornada da Liga Portuguesa. Pior esteve em 2010/11, quando tinha 63 pontos (tem 68 atualmente). Este é o primeiro nulo em casa esta temporada e, 22 jogos depois, o Benfica volta a ficar em branco num jogo. Esta é também a primeira vez que os encarnados não vencem o Famalicão na Luz e que acabam o jogo sem faturar nenhum golo.