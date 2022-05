Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A fábrica da Continental em Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão, está a produzir os primeiros pneus com fio de poliéster obtido a partir de garrafas PET recicladas, com base numa nova tecnologia denominada ContiRe.Tex, que foi apresentada na última edição do IAA Mobility, salão internacional dedicado ao automóvel que, em 2021, se realizou pela primeira vez em Munique.

Em comunicado, a empresa salienta a rapidez com que esta “tecnologia desenvolvida internamente” passou para a produção em série. Entre o surgimento do Conti GreenConcept, em Setembro, utilizando na carcaça do pneu poliéster proveniente de garrafas de plástico usadas, e o lançamento da produção em série de fio de poliéster reciclado nem passou um ano. “Utilizamos apenas materiais de alto desempenho nos nossos pneus premium. A partir de agora, vão incluir fio de poliéster a partir de garrafas PET, num processo de reciclagem particularmente eficiente. Levámos a nossa tecnologia inovadora ContiRe.Tex para a fase de produção em apenas oito meses. Estou orgulhoso de toda a nossa equipa por este feito notável”, declarou Ferdinand Hoyos, responsável pela Área de Negócio Mercado de Substituição da Continental na Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

Comprometida a continuar a aumentar a quota de materiais renováveis e reciclados nos pneus que produz até que, em 2050, o fabrico dos pneumáticos Continental utilize “apenas materiais sustentáveis”, a companhia alemã nota que os ContiRe.Tex recorrem a “garrafas PET usadas sem quaisquer etapas químicas intermédias e não recicladas”, o que “torna a tecnologia mais eficiente, comparativamente com outros métodos padrão utilizados no processamento de garrafas PET em fios de poliéster de alto desempenho”.

Usar fio poliéster obtido a partir de PET como material na montagem de pneus não é em si uma novidade, com a vantagem a residir no facto de os cordões têxteis absorverem as forças da pressão interna do pneu e permanecerem estáveis, mesmo que sujeitos a condições mais exigentes, seja de carga ou temperatura. O que distingue essencialmente os ContiRe.Tex é o facto de “as garrafas utilizadas serem provenientes exclusivamente de regiões sem um circuito fechado de reciclagem”. Nesse caso, as garrafas seriam recolhidas e recicladas para dar origem a “novas” garrafas. Para fazer o fio poliéster que a fábrica da Continental em Lousado está a usar, as garrafas usadas são limpas e separadas mecanicamente, já sem tampa, depois são trituradas e é a partir daí que o PET é transformado em granulado e, por fim, no pretendido fio de poliéster reciclado. Daí que a parede lateral dos pneus com a tecnologia ContiRe.Tex exiba a inscrição “contém material reciclado”.

Este novo material vai ser utilizado em algumas dimensões dos pneus PremiumContact 6, EcoContact 6 e AllSeasonContact, com a Continental a sinalizar que “um conjunto de pneus standard de um automóvel de passageiros utiliza cerca de 40 garrafas PET recicladas”.

Todos os ContiRe.Tex são produzidos em Lousado, o que significa que é também daí que saem os pneumáticos com esta tecnologia desenvolvidos para os Extreme E, com a companhia alemã a adiantar ainda que, este ano, os carros de apoio à Volta à França montarão apenas pneus ContiRe.Tex.