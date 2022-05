Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, voltou, esta quarta-feira, a ameaçar a Finlândia e a Suécia, caso estes dois países decidam aderir à NATO.

“Se a Finlândia e a Suécia aderiram à aliança, transformar-se-ão num espaço de confronto entre a NATO e a Rússia com todas as consequências que isso possa implicar”, ameaçou Maria Zakharova, dizendo que esta decisão das duas nações nórdicas irá afetar “as relações de boa vizinhança” com a Rússia.

“É mesmo isso que os povos da Suécia e da Finlândia querem?”, questionou a dirigente, que reforçou que tem alertado “os vizinhos do Norte da Europa” para que não se inclinem para a “órbita da NATO”, algo que “ameaça desequilibrar o sistema de segurança europeu”.

Estas não são primeiras declarações neste sentido por parte da Rússia. Logo após a invasão à Ucrânia, o Kremlin ameaçou com “sérias repercussões políticas e militares” se Helsínquia e Estocolmo decidissem aderir à NATO, uma possibilidade cada vez mais provável.