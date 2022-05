Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pela segunda vez na presente temporada, depois de ter falado à BTV no final do encontro em Alvalade com o Sporting já no Estádio da Luz, Rui Pedro Braz voltou a surgir em público para criticar a arbitragem do jogo que valeu o título ao FC Porto. E o conteúdo não ficou por aí: perante aquilo que se passou ao longo da temporada, ficou a promessa de que os encarnados passarão a estar mais presentes no futuro.

“É mais um jogo que acaba por ser o reflexo da temporada, com o Benfica sistematicamente com razões de queixa da arbitragem e da videoarbitragem. Quem me conhece sabe que a minha estratégia não mudou. Tento defender ao máximo os homens que fazem o seu trabalho no campo, por mais sérios que possam ser, e foram, no lance do golo, porque a equipa de arbitragem validou um golo legal, mas depois foram traídos por João Pinheiro, que decidiu aquilo que não podia ser, de maneira nenhuma, anulado”, começou por dizer o diretor geral para o futebol dos encarnados em declarações ao canal do clube.

“É por este lance que estamos em terceiro? Claro que o Benfica ao longo da época cometeu erros. Sabemos que temos de olhar primeiro para dentro, corrigir os nossos erros para depois lutarmos pelo lugar do Benfica, que é o lugar de topo na classificação do futebol português. Mas com os erros de terceiros a prejudicar o Benfica, fica muito mais difícil. O que vimos hoje foi o reflexo de que vimos em toda a temporada. Os que estão no relvado tomam decisões corretas mas são traídos pelos colegas, no conforto de uma régie na Cidade do Futebol, com direito a repetições, slowmotion, ecrãs, multiscreen, ali nas poltronas com ar condicionado. E esses erros não consigo defender”, voltou a enfatizar o dirigente do Benfica.

“Todos nós sabemos como funciona o VAR! Os senhores que fazem parte do Conselho de Arbitragem, FPF e das equipas de arbitragem não conhecem melhor o protocolo do que nós! Nós sabemos o que está lá. Sabemos que o momento da escolha do frame é decisivo para este tipo de decisões. Não foi uma máquina, foi João Pinheiro que escolheu o frame! Dois centímetros? As pessoas sabem o que são dois centímetros? Isto não lembra a ninguém! É irreal o que estão a fazer ao futebol de modo geral. A ferramenta é muito poderosa para estar nas mãos de gente tão incompetente. Não contesto a honestidade e seriedade dos profissionais da arbitragem mas sim a competência. Foi mais um erro grosseiro e logo no jogo de atribuição do título de campeão nacional”, voltou a apontar Rui Pedro Braz.

“Muitas das críticas que têm sido feitas a quem está à frente do Benfica é pelo facto de termos reagido demasiado tarde. Se calhar a nossa boa-fé com os órgãos de tutela levaram-nos a não querer assumir uma posição mais cedo, mas chega a uma altura em que se falarmos somos prejudicados, se não falarmos também somos. E sei que vou ser alvo de um processo disciplinar, é o que é, apliquem multas e castigos, mas a partir de hoje o Benfica não se vai calar com estas faltas de respeito”, concluiu.