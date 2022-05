Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro no Estádio José Alvalade, depois no Estádio da Luz. Uma temporada depois, a decisão da Liga feminina voltava a ser feita num palco principal do futebol português, desta vez com uma nuance que não existiu na época passada: este era apenas o primeiro match point das encarnadas, com seis pontos a mais do que as leoas, ao contrário de uma verdadeira “final” como no ano transato. No entanto, nem isso iria travar uma forte adesão (dentro da realidade nacional) ao dérbi a contar para 11.ª jornada da fase final de apuramento de campeão para uma partida que tinha todas as condições para ser novo grande jogo.

O conjunto verde e branco estava até em vantagem no confronto direto em 2021/22, depois da vitória na Supertaça a abrir a temporada (2-0) e da goleada por 5-1 na primeira fase do Campeonato. No entanto, e na altura das decisões, as encarnadas conseguiram vencer em Alcochete por 1-0, beneficiando ainda da derrota caseira do Sporting com o Famalicão para cavar um avanço de seis pontos com três jogos por disputar.

“Nós, benfiquistas, sabemos qual é a importância de disputar um dérbi com o Sporting no Estádio da Luz. Temos uma grande oportunidade de fazer história e sermos campeãs. É um sonho que pode tornar-se realidade. Vai ser num campo diferente mas há uma coisa que será igual, que é a nossa vontade em alcançar mais uma vitória. Para o Sporting é o jogo do tudo ou nada. Independentemente do que acontecer neste fim de semana, felizmente, teremos mais uma vida. Este é uma de três finais, por isso, a pressão está do lado do Sporting”, salientara Filipa Patão, técnica das encarnadas, reforçando o palco do dérbi.

“Vamos para o jogo para ganhar, é tão simples quanto isto. Obviamente, o Benfica tem essa possibilidade de ser campeão mas não é o que está na nossa cabeça. O que está na nossa cabeça é ir para o jogo, ganhar e ponto final. Depois, a partir daí, logo se vê. Espero um Benfica que vai querer, perante os seus adeptos, mostrar que é superior ao Sporting e que o que fez em Alcochete não tem tanta normalidade na sua forma de jogar. Queremos levar o jogo para o sítio que queremos, dominar, ter muito mais situações de finalização e marcar. Temos de ser mais eficazes no capítulo da finalização do que fomos em casa porque tivemos oportunidades de golo sem conseguir concretizar”, destacara Mariana Cabral, treinadora das leoas, no lançamento de uma partida onde não esqueceu a derrota pela margem mínima em Alcochete.

Essa eficácia não apareceu no plano ofensivo mas foi sobretudo atrás que começou a ser escrita mais uma derrota no dérbi, com dois golos muito consentidos ainda nos 15 minutos iniciais que deram outra margem de gestão ao Benfica até à festa final em mais uma grande casa no futebol feminino na Luz, neste caso a maior de sempre com direito a recorde: 14.221 espectadores.

A formação encarnada dificilmente poderia desejar melhor início, com Jéssica Silva a ganhar um canto na direita e a central Carole Costa a aproveitar uma saída em falso da guarda-redes Doris Bacic para rematar rasteiro e fazer o 1-0 logo no quarto minuto do dérbi. As leoas esboçaram uma reação sem oportunidades mas com domínio territorial e na posse mas, na segunda vez que chegou ao último terço, o Benfica marcou o 2-0 por Andreia Faria na sequência de uma saída rápida com assistência de Cloé Lacasse (12′). Ainda antes do quarto de hora inicial, o Sporting perdia por 2-0 um encontro que tinha de ganhar para evitar o título. E, apesar de algumas tentativas sobretudo de longe, esse seria o resultado até ao intervalo.

No segundo tempo, o jogo não teve muita história e até foi Ana Vitória a falhar a melhor oportunidade, atirando ao lado após uma longa corrida para se isolar perante Doris Bacic. No entanto, e sem que as leoas conseguissem colocar em alguma ocasião a superioridade encarnada em causa, a brasileira iria mesmo chegar ainda ao golo aproveitando uma série de erros defensivos contrários, fazendo o 3-0 (75′). O máximo que o Sporting conseguiu foi reduzir a desvantagem no sétimo minuto de descontos, já depois de Joana Marchão ter desperdiçado uma grande penalidade no penúltimo minuto do tempo regulamentar.