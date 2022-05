Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades neerlandesas revelaram, esta sexta-feira, que um homem do Ruanda, de 65 anos, foi detido por suspeitas de estar ligado ao massacre de 1994 neste país africano.

A detenção ocorreu quarta-feira em Ermelo, a 70 quilómetros leste de Amesterdão, e teve por base um pedido de extradição das autoridades do Ruanda. O cidadão reside nos Países Baixos desde 1999, ano em que lhe foi concedido asilo, conta a Associated Press.

Em 1994, o cidadão detido era oficial da gendarmerie no Ruanda”, explicaram os procuradores em comunicado. “De acordo com as autoridades do Ruanda, o homem teve um papel preponderante nos massacres cometidos na capital do país, Kigali, e no município de Mugina.”

Segundo a procuradoria neerlandesa, o homem terá abastecido várias milícias com armas e terá estado envolvido no planeamento dos massacres em Mugina. Com cidadania neerlandesa desde 2013, já tinha sido sido acusado de envolvimento no referido massacre, sendo que a detenção aconteceu apenas agora em consequência do tribunal ter suspendido o recurso apresentado pelo suspeito.

A 6 de abril de 1994 foi abatido, no aeroporto da capital do Ruanda, Kigali, o avião que transportava os presidentes ruandês, Juvenal Habyarimana, e burundês, Cyprien Ntaryamira, iniciando um conflito étnico no país, entre a maioria hutu e a minoria tutsi, que matou mais de 800 mil pessoas e provocou milhões de refugiados.