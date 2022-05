Uma fotografia capturada pelo artista Man Ray foi vendida por 12,4 milhões de dólares (aproximadamente, 11,7 milhões de euros), torna-se assim a fotografia mais cara vendida em leilão. E superando as previsões: segundo a CNN, era expectável que o valor da obra de arte ficasse entre os 5 e 7 milhões de dólares (entre 4 e 6 milhões de euros).

A fotografia Le Violon d’Ingres — em português, O Violino de Ingres — foi captada em 1924 pelo artista surrealista americano Man Ray. A fotografia a preto e branco transforma o corpo nu de uma mulher – apresentada de costas – num violino.

Breaking! Record for any photograph reset by Man Ray's original image of his lover Kiki with f-holes on her hourglass back, "Le Violon d'Ingres," which just sold for $12.4 million @christiesinc over $7m high est. pic.twitter.com/Rv2JcxuMUC

— Kelly Crow (@KellyCrowWSJ) May 14, 2022