O secretário de Estado Adjunto da Saúde afirmou esta quinta-feira, no Porto, que o vírus varíola dos macacos é “uma doença de comportamentos de risco” e não de “grupos de risco”, e que os casos confirmados em Portugal “estão todos estáveis”.

Em declarações à margem do primeiro Encontro de Investigação Clínica, António Lacerda Sales afirmou que o vírus varíola dos macacos “não é uma doença de grupos de risco”, mas sim “uma doença de comportamentos de risco”, à qual todos estão sujeitos.

O governante confirmou que os 14 casos da doença causada pelo vírus Monkeypox identificados até agora em Portugal “estão todos estáveis” e a serem seguidos.

“É uma doença autolimitada, ou seja, não tem ainda um tratamento específico”, explicou o secretário de Estado, acrescentando que está a ser feita a monitorização “através da sequenciação e através do seguimento destes doentes”.

O governante admitiu que se sabe ainda muito pouco acerca da doença e que é uma matéria que está em estudo.

O vírus varíola dos macacos é do género Ortopoxvírus (o mais conhecido deste género é o da varíola) e a doença é transmissível através de contacto com animais, ou ainda contacto próximo com pessoas infetadas ou com materiais contaminados.

A doença é rara e, habitualmente, não se dissemina facilmente entre os seres humanos.

Esta é a primeira vez que é detetada em Portugal infeção pelo vírus Monkeypox.

Em 2003, foram reportados nos Estados Unidos da América algumas dezenas de casos.

Também o Reino Unido reportou, recentemente, casos semelhantes de lesões ulcerativas, com a confirmação de infeção por vírus Monkeypox.

A Direção Geral de Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) mantêm-se a acompanhar a situação a nível nacional e em articulação com as instituições europeias.