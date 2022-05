Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um casal no Reino Unido transportou, na segunda-feira, uma bomba ativa da Primeira Grande Guerra no carro, sem se aperceber que o dispositivo era uma bomba e que poderia explodir a qualquer momento.

Ao longo de cerca de 800 metros , Rachel Wills e Simon Briscombe transportaram o que pensaram ser uma botija de gás vazia e ferrugenta até casa, em Knaresborough, North Yorkshire. O casal tinha estado a recolher lixo junto do rio Nidd, entre o café que é propriedade de Rachel Wills e a ponte Grimbald — a recolha de lixo daquela zona era prática comum às segundas-feiras para o casal, conta a BBC.

Depois de realizada a viagem, por entre várias lombas na estrada e com a bomba num banco do carro, foi apenas quando começaram a retirar a ferrugem do objeto que os dois se aperceberam do filme de terror por que tinham passado ao longo de 800 metros, e contactaram de imediato as autoridades.

A cobertura estava a borbulhar, foi um momento estranho e assustador”, afirmou, segundo o The Guardian, a proprietária do café.

Com a chegada das autoridades ao local, a casa onde o casal reside foi evacuada, assim como outras 30 residências, para que fosse realizada a detonação segura do dispositivo. Um cordão de 100 metros foi montado no local, e a autoestrada A59, que passa perto do local, esteve cortada durante cerca de duas horas.

O casal suspeita que as cheias recentes naquela área tenham desenterrado a bomba. “Foi uma sorte as crianças não a terem descoberto primeiro”, contou Rachel Wills. “Imaginem se crianças a tivessem encontrado, pegado nela e atirado com ela.”