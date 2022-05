Se, um dia, todas as abelhas do mundo desaparecessem para sempre, não seria um dia feliz para si, para nós, para ninguém. Talvez não o saiba, mas as abelhas, também conhecidas como “sentinelas do ambiente”, ocupam uma das posições mais importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Estamos habituados a associar o zumbido deste pequeno inseto em situações hilariantes em que o corpo parece ganhar vida própria e faz danças frenéticas para espantar a possível ameaça mas, se desse lado soubessem o quão importantes estes pequenos insetos voadores são para a nossa sobrevivência, seria impossível não querer envolver-se na sua proteção e ter um papel ativo para as preservar.

E nunca foi tão fácil proteger abelhas. Mas este compromisso para proteger as rainhas dos insetos vai mais longe: a Guerlain quer ter todos os consumidores a seu lado. Para celebrar o Dia da Abelha (sim, ele existe), a marca francesa apela que a sua comunidade e a população se una pelo futuro deste animal. Desde esta sexta-feira, 20, até ao dia 22 de maio, todos os fundos serão utilizados para apoiar o Programa de Conservação Guerlain For Bees: ao comprar, neste período, um produto da marca, seja online ou em loja física — nos stands do El Corte Inglès Lisboa e Gaia —, 20% das vendas serão doadas ao Programa de proteção ambiental Guerlain. Mas pode fazer mais: por cada repost do visual criado por Tomáš Libertíny, com utilização dos hashtags #GuerlainForBees e #WorldBeeDay, serão doados 20€.

Tão pequeno mas tão poderoso: de flor em flor, as abelhas transferem o pólen para outros locais através dos seus pelos, a cada viagem. É este processo — chamado de polinização —, que permite a manutenção da diversidade ambiental e alimentar tal como a conhecemos: sem abelhas não existiriam tomates. Nem abacates, laranjas, avelãs, couves ou frutos silvestres. Mais: com o fim deste processo de polinização enfrentaríamos grandes dificuldades na produção de alimentos a nível em todos os continentes do mundo. Já tinha pensado nisto?

Se, um dia, todas as abelhas do mundo desaparecessem, a produção agrícola mundial seria dos setores mais afetados. Muitos animais ficariam sem alimentos e, rapidamente, o ecossistema acabaria destruído. Sabia que mais de 75% dos cultivos e 90% das plantas floríferas dependem de polinizadores, especificamente de abelhas?

É, por isso, fundamental protegê-las, sem desperdiçar o poder curativo dos seus nutrientes — o poder regenerador do mel puro tem eficácia comprovada —, e sim, isso é possível. Um dos grandes aliados das abelhas é a marca parisiense Guerlain, que, nas últimas décadas, tem trabalhado com uma das substâncias de tratamento natural mais poderosas do mundo, o mel e a geleia real, para criar um programa de tratamento da pele com tecnologia super avançada que ajuda a estimular os principais mecanismos de reparação da pele. O que é que isto significa? Menos rugas e mais firmeza.

Falamos da gama Abeille Royale, um verdadeiro ritual de juventude. Esta poderosa mistura de mel e geleia real, com eficácia comprovada, pode ser encontrada nos séruns, óleos concentrados, cremes de cuidado diários e loções desta gama específica.

Proteger o futuro está nas mãos de cada um de nós

Ano após ano, o objetivo mantém-se claro nas prioridades desta marca: serem aliados de um dos maiores aliados do nosso planeta. Para nos dar a nós, consumidores, o melhor, procuram também construir campanhas de proteção deste inseto a nível mundial. Utilizado como infinita fonte de inspiração, a marca renova todos os anos o seu compromisso em prol da conservação e sustentabilidade da abelha e dos seus ecossistemas. Exemplo disso é o Programa de Conservação Guerlain for Bees, que reúne uma rede de aliados comprometidos com a longevidade deste inseto.

Os esforços não terminam por aqui: em parceria com o artista plástico Tomáš Libertíny e a Casa da Abelha, a Maison Guerlain, lançou uma edição especial do óleo Abeille Royale: uma obra de arte que une o respeito e admiração pela abelha, a proteção ambiental e arte. Da próxima vez que procurar o Advanced Youth Watery Oil na prateleira da sua loja de eleição, encontrará um frasco de edição limitada. Mais, não dizemos, tem mesmo de o descobrir.

Se um dia todas as abelhas do mundo desaparecessem para sempre não seria um dia feliz.

Pelo nosso bem, ajude a proteger as abelhas.