A chegada ao mercado do Volkswagen ID. Buzz, o sucessor eléctrico do popular Pão de Forma, aproxima-se a passos largos. Será fabricado em Hanôver, na Alemanha, para começar a surgir nos stands de venda no Outono. Preços para Portugal ainda não são conhecidos, mas na Alemanha o furgão vai ser proposto por valores a partir de 54.430€ na versão Cargo, a comercial, e 64.581€ na versão de passageiros, valores que não irão diferir muito daqueles a praticar no nosso país, uma vez corrigido o diferente valor do IVA. Por exemplo, se retirarmos os 19% do preço alemão e os 23% do preço português, em relação ao ID.4 Pro, com 77 kWh de bateria e 204 cv, a diferença no preço-base ronda os 2400€, parcialmente compensado pela versão “portuguesa” oferecer mais equipamento, das jantes em liga-leve a ajudas à condução.

O ID. Buzz foi concebido sobre a plataforma MEB, a mesma que a VW utiliza nos ID.3 e ID.4, mas com uma distância entre eixos maior. Apesar deste trunfo, a primeira versão do Pão de Forma eléctrico continuará a confiar num só motor, com 204 cv e colocado no eixo traseiro, bem como num pack de baterias com uma capacidade de 82 kWh (77 kWh úteis).

O ID. Buzz Cargo será cerca de 10.000€ mais barato do que a versão de passageiros 6 fotos

Isto permite ao ID. Buzz anunciar um consumo em WLTP de somente 18,9 kWh/100 km, o que justifica uma autonomia de 424 km. Tudo porque possui uma plataforma específica para eléctricos, o que lhe garante uma eficiência acima do que é possível conseguir com plataformas adaptadas.

Para se ter uma ideia de como o ID. Buzz é uma lufada de ar fresco no reino dos furgões comerciais, basta compará-lo com o Mercedes EQV 300, uma das referências deste tipo de veículos. Com uma bateria maior (100 kWh de capacidade total e 90 kWh úteis), o furgão do rival alemão anuncia um consumo de 28,2 kWh/100 km, isto é, um incremento de 49% face ao concorrente da VW, o que aliado a um peso superior (cerca de 2630 kg, face aos 2300 kg do Buzz) explica o facto de o EQV 300 reivindicar apenas uma autonomia de 355 km. Isto apesar de montar um motor com a mesma potência e possuir uma bateria maior, bateria essa que recarrega a 110 kW, contra 170 kW do furgão da VW.

A Mercedes oferece ainda o EQV 250, com a mesma potência mas uma bateria com apenas 66 kWh (60 kWh úteis), o que limita a autonomia a 231 km. Como seria de esperar, a VW vai lançar igualmente uma versão do ID. Buzz com uma bateria de apenas 52 kWh.

No que toca a dimensões, o EQV 300 é mais comprido, em termos absolutos, mas o facto de ter uma frente mais generosa, concebida para alojar motores de combustão e volumosas caixas de velocidade automáticas, rouba mais espaço ao habitáculo que, segundo a Volkswagen, deverá oferecer um espaço útil similar ao do ID. Buzz.