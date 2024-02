O Super Bowl é uma manifestação desportiva única, que apaixona os fãs do futebol americano um pouco por todo o mundo, com particular destaque nos EUA, onde a paixão por esta modalidade é tremenda. Com uma plateia com mais de 100 milhões de espectadores, a organização da final deste campeonato dá-se ao luxo de facturar uma média de 7 milhões de dólares por um anúncio de apenas 30 segundos, o que lhe garante um encaixe de aproximadamente 500 milhões durante a transmissão da final, que se prolonga durante 3,5 a 4 horas (uma vez que depende dos incidentes durante o jogo), incluindo 70 anúncios e 30 minutos para o espectáculo musical ao intervalo, o Super Bowl Halftime, que é simultaneamente o show mais visto do mundo.

Existem, contudo, anúncios com maior duração e preço, como o “Mind Reader” de 2022, cujos 130 segundos custaram 26 milhões, ou o “Nº5: The Film” com 180 segundos que, em 2004, ficou por 33 milhões, cerca de 52 milhões a preços de 2024. Mas estas somas astronómicas não afastam os construtores de automóveis e, entre as marcas mais conhecidas que anunciaram estar presentes no Super Bowl 2024, a BMW, a Kia e a Volkswagen produziram teasers dos seus anúncios e já começaram a divulgá-los nas redes sociais. É que depois de gastar 7 milhões para passar um único anúncio durante um jogo de futebol americano, a que é forçoso adicionar os custos de produção e o cachet dos artistas e actores que participam – sendo que as celebridades custam caro –, as marcas aproveitam para começar a surfar a onda umas semanas antes…

O teaser do anúncio da BMW (com apenas 15 segundos, dos 30 que vão ser exibidos no estádio) promove o i5, a berlina eléctrica que, curiosamente, deverá ser mais importante para a Europa do que nos EUA. A promover o modelo está o conhecido actor Christopher Walken, com a marca a associar-se ainda ao artista que vai cantar no Halftime, cuja canção mais popular toca no rádio do veículo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Kia vai mais longe, tanto mais que opta por um anúncio de 60 segundos, o dobro da duração habitual. O teaser dura apenas 15 segundos e arranca com uma criança a patinar no gelo, mas rapidamente passa para o EV9, o SUV eléctrico da marca que encaixa perfeitamente no mercado norte-americano, uma vez que é volumoso e disponibiliza até sete lugares.

A apelar à história, para promover o futuro, surge a Volkswagen, cujo teaser recorda a relevância do Golf GTi, aproveitando para prometer a próxima geração deste desportivo compacto a 11 de Fevereiro, no âmbito do Salão Automóvel de Chicago. Mas este teaser não reflecte o tema do anúncio que a marca alemã vai exibir no Super Bowl, uma vez que o construtor optou por manter o segredo, apesar de os especialistas na matéria avançarem que deverá estar associado às comemorações do seu 75.º aniversário.

A edição de 2024 do Super Bowl disputa-se no domingo, 11 de Fevereiro, e uma das curiosidades vai ser ver até que ponto será possível bater o recorde de telespectadores alcançado em 2023, em que 114,2 milhões de fãs acompanharam o jogo à distância, a que é forçoso somar os espectadores presentes no estádio.

Apesar dos fãs do desporto não apreciarem a comparação, a realidade é que o momento mais visto do Super Bowl é precisamente quando não se está a jogar, ou seja, no intervalo de 30 minutos em que alguém canta e encanta a multidão. Rihanna, que brilhou no Halftime de 2023, teve um pico de audiência de 121 milhões, muito ligeiramente acima do que conseguiu Kate Perry em 2015, bem como dos 117,5 milhões de Lady Gaga em 2017. E para quem duvida da importância do show ao intervalo, basta recordar que os artistas não são pagos para actuar, com a organização apenas a cobrir as despesas de deslocação e montagem.

O Super Bowl deste ano será disputado em Paradise, no Nevada, entre o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs, com o Halftime a estar a cargo de Usher, que sucede a Rihanna, numa lista que inclui alguns dos melhores nomes da música internacional e que pode consultar aqui.