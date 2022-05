Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São as últimas ideias defendidas numa longa publicação no Telegram. “A Rússia provou que é um país bárbaro que ameaça a segurança mundial. E um bárbaro só pode ser detido pela força” , escreve Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente ucraniano e membro da equipa de negociação ucraniana.

No seu texto, Podolyak faz várias comparações com guerras passadas e diz que de nada vale negociar com a Rússia. “Quaisquer acordos com a Rússia não valem um centavo. É possível negociar com um país que mente de forma cínica e propagandística?”

Mykhailo Podolyak acrescenta que a Rússia desencadeou uma guerra clássica de agressão no espírito da Idade Média: “um agressor inculto, mas com mísseis de cruzeiro, decidiu capturar um país muito mais moderno e menos armado, destruir o seu povo, trazer de volta a destruição, sujidade e multidões de bêbados sem abrigo, e propriedade expropriadas”.

A Ucrânia, garante, “vai lutar com a Rússia até a final vencedora”. Não temos outras opções, escreve o conselheiro de Volodymyr Zelensky. “E se o Ocidente treme novamente, mais uma vez expõe o seu profundo medo do mundo monstruoso russo” e deve esperar, no futuro próximo uma nova redistribuição sangrenta das fronteiras do mundo, caos, ondas de refugiados, fome e novas regras de segurança.

“A Rússia tornará cada habitante da Europa mais pobre, provocará fomes severas na Ásia e na África e iniciará novos conflitos territoriais. Dezenas, centenas de enclaves criminosos, onde ladrões e bandidos de cem dólares vão vestir as roupas de primeiros-ministros e ministros”, acrescenta o político ucraniano.