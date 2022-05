Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Volkswagen ID.4 GTX é um SUV eléctrico civilizado, com uma bateria com uma capacidade útil de 77 kWh, tracção integral e 299 cv de potência, o que lhe permite anunciar uma autonomia de 478 km em WLTP, ou seja, em condições ideais. Em condições normais, o alcance entre recargas deverá rondar os 400 km e ainda menos se tiver de subir uma montanha lentamente, sobre piso irregular e sob uma temperatura muito baixa, características que os veículos eléctricos não apreciam. Mas isso não impediu o ID.4 GTX de bater o recorde de altitude para um veículo eléctrico, ao subir uma montanha com 5816 metros.

O SUV da Volkswagen subiu os 5816 metros do Cerro de Uturuncu, na Bolívia, ultrapassando assim o anterior recorde de 5771 m, tudo sem recorrer a guinchos ou a qualquer outro tipo de ajuda externa. O pai da ideia foi Reiner Zietlow, com bastante experiência no capítulo de chegar a locais mais difíceis com veículos alimentados exclusivamente a bateria. Partindo com um VW ID.4 GTX de série – apenas a suspensão recorreu a amortecedores especiais da Monroe –, equipado com dois motores, um por eixo, para assegurar a tracção 4×4, Zietlow recorreu à rede da Enel X Way, de pontos de carga em AC tipo wallbox.

A subida ao Cerro de Uturuncu foi apenas a cereja no topo do bolo, uma vez que o desafio a que Reiner Zietlow se propôs foi mais longe, pois incluiu uma viagem através da Argentina, rumo ao Norte, para entrar na Bolívia com destino à montanha que a equipa tinha como objectivo final. No total, foram 3039 km através da América do Sul, para o que foi necessário recarregar a bateria 23 vezes, antes de enfrentar a subida final. E se é certo que os veículos eléctricos não se dão bem com o frio, a realidade é que a altitude não os afecta, ao contrário do que acontece com os motores de combustão, que perdem potência com o ar rarefeito.

Além deste novo recorde, Reiner Zietlow é também detentor de outros registos no Guinness World of Records, a começar por ter conduzido um eléctrico durante 57.554 km de forma contínua sem sair do mesmo país, o que duplicou o recorde anterior. Zietlow foi igualmente o condutor que, partindo do estado norte-americano da Virginia, atravessou 48 outros estados durante 97 dias. Veja aqui as imagens da subida até ao cume do Cerro do Uturuncu, que esconde um vulcão adormecido.

