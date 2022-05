Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma equipa de arqueólogos no Egito anunciou, esta segunda-feira, a descoberta, em Saqqara, de 250 sarcófagos com 2500 anos, 150 estátuas de divindades do antigo Egito e um papiro que se pensa conter passagens do Livro dos Mortos.

A maioria dos sarcófagos, de acordo com o Washington Post, foi exposta com as múmias bem preservadas ainda no seu interior. A exposição aconteceu no mesmo local onde têm sido realizadas escavações desde 2018 — a necrópole de Saqqara, nos arredores do Cairo.

“Num dos sarcófagos de madeira encontrámos, pela primeira vez, um papiro selado completo“, explicou Mostafa Waziri, o secretário-geral do Supremo Concelho Egípcio de Antiguidades. O papiro foi enviado para um laboratório do Museu Egípcio para ser analisado, conta a CBS News. Já as estátuas, de diversos tamanhos, representavam os deuses Anúbis, Osíris, Nefertem, Ísis e Hathor.

Ao todo foram descobertos mais de 450 sarcófagos no local, todos com cerca de 2500 anos. O sítio arqueológico de Saqqara é apelidado de “Cemitério dos Animais Sagrados“. Inicialmente, era designado de “Bubasteion”, em homenagem à deusa egípcia Bastet — uma deusa na forma de gato. Isto porque, a princípio, muitas das estátuas encontradas no local retratavam esta deusa.

Foi apenas em 2019 que as ruínas de Saqqara passaram a ser conhecidas como “Cemitério dos Animais Sagrados”, depois de terem sido descobertos vários animais mumificados e estátuas que representavam outras divindades egípcias, explicou Mohamed Al Saidi, o diretor da escavação. No mesmo sarcófago onde foi descoberto o papiro, duas estátuas das divindades Ísis e Neftis foram encontradas, e que teriam como função proteger o caixão.

Estavam numa posição sentada, uma delas junto da ‘cabeça’ do caixão e outro junto dos ‘pés’, numa posição de ‘enlutadas’ pelo falecido”, explicou Mohamed Al Saidi.

De acordo com a ABC News, no local arqueológico foram encontrados ainda vasos de bronze, um antigo instrumento musical egípcio conhecido como sistro e várias joias e amuletos, como braceletes e brincos.

Os achados arqueológicos serão transportados para o Grande Museu Egípcio, atualmente a ser construído e que abrirá as suas portas no final deste ano, junto das pirâmides de Gizé.

