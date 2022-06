Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Investigadores chineses terão descoberto uma forma de clonar porcos utilizando apenas robôs para a realização do processo. A automação do processo poderá facilitar de clonagem destes animais, num país que é o maior consumidor de carne de porco do mundo e que há vários anos importa suínos exclusivamente para a sua criação.

De acordo com o site Mashable Asia, que cita o jornal South China Morning Post, o feito ocorreu na Universidade de Nankai, onde uma porca ‘barriga de aluguer’ pariu sete leitões clonados em março. O processo não teve qualquer intervenção humana, garantiu Liu Yaowei, um dos cientistas que devolveu o sistema autómato de clonagem.

Os cientistas desta universidade já tinham conseguido clonar estes animais anteriormente e também recorrendo a robôs, mas o processo que tinha sido usado implicava o envolvimento de seres humanos, o que não aconteceu desta vez: “Cada etapa do processo de clonagem foi automatizada e não houve qualquer operação humana”, afirmou a investigadora.

Aliás, o novo processo de clonagem foi mais eficaz por não ter tido qualquer interferência humana. Com o método de clonagem anterior, a margem de erro era maior precisamente precisar de atuação humana, refere ainda o Mashable.