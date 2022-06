Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Juntamente com o Bigster, a Dacia revelou em Junho de 2021 a nova imagem do construtor romeno do Grupo Renault. Além de uma nova linguagem estilística, associada a este SUV maior do que o Duster, a Dacia mostrou igualmente o novo logotipo, em que os estilizados “D” e “C” surgem como os elos de uma corrente, além da nova forma como a marca “DACIA” aparece na traseira dos modelos, com um design mais moderno e arrojado. Agora, um ano depois, eis que o construtor mostra toda a sua gama já com a nova identidade.

Os Spring, Sandero, Sandero Stepway, Jogger e Duster vão passar a exibir os novos emblemas e grelhas, bem como o novo lettering na tampa da mala. Isto enquanto não chega o Bigster, previsto para, em princípio, 2024.

Além de mais moderno, o novo emblema abre igualmente mão dos tradicionais cromados, optando antes por surgir pintado a branco. Contudo, sem a iluminação que exibia o protótipo Bigster, que funcionava bem do ponto de vista estético, embora não se coadunasse com o posicionamento da Dacia. Veja na galeria de abertura quais os modelos em que as novas soluções estéticas melhor funcionam.

As encomendas para os renovados Dacia abrem a 16 de Junho, com as entregas a clientes a estarem agendadas para o 4º trimestre do ano. A primeira revelação ao público deverá acontecer em Outubro, durante o Salão Automóvel de Paris de 2022.