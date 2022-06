Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que o nome dado à doença provocada pelo monkeypox, varíola dos macacos, será alterada em breve. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revelou que “vários parceiros e especialistas internacionais estão a discutir a melhor forma para mudar o nome do vírus, as suas variantes e a doença que causa”.

A alteração do nome da doença acontecerá “o mais rapidamente possível”, garantiu o diretor-geral da OMS. Este anúncio surge depois de 22 especialistas terem contestado a designação do vírus, tendo também proposto a aplicação de uma nova nomenclatura, que não seja “discriminatória nem estigmatize, estando alinhada com as melhores práticas em nomear doenças infecciosas de uma maneira que minimize os impactos negativos em nações, regiões geográficos e pessoas”.

Num artigo científico, os especialistas recomendam que o termo varíola dos macacos seja substituído para um mais “neutral”. “É importante considerar uma nomenclatura das variantes apropriada, que não seja discriminatória e que não estigmatize”, referem os especialistas, que argumentam que a origem do novo surto da doença ainda é “desconhecido”. “Há evidências crescentes de que o cenário mais provável consista na transmissão entre humanos pelos vários continentes por um período de tempo mais longo do que se pensava”, sublinham, denunciando uma “narrativa crescente nos media e entre muitos cientistas que estão a tentar relacionar o atual surto global com África”.

Os especialistas criticam também os meios de comunicação social ocidentais por usarem “imagens de pacientes africanos” nas notícias que publicam, algo que consideram ser “discriminatório”.