O Festival Marés Vivas vai regressar em julho a Gaia, mas num novo local, o antigo parque de campismo da Madalena, que é cinco vezes maior do que o anterior recinto, anunciou à Lusa, a organização.

Este ano, e depois de dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, o festival, que se realizava desde 2018 na antiga seca do bacalhau, igualmente em Vila Nova de Gaia, regressa com uma nova localização que dispõe de “mais espaço, lotação e disponibilidade de estacionamento”, adiantou a PEV Entertainment, promotora do evento, em comunicado.

“A configuração do espaço vai proporcionar aos festivaleiros melhores condições de conforto, segurança e, consequentemente, contará com uma melhoria nos acessos entre os diferentes palcos”, reforçou.

O MEO Marés Vivas acontece de 15 a 17 de julho, e tem como cabeças de cartaz Bryan Adams, Maluma e Anitta.

Além destes artistas estão ainda confirmados os James, Jessie J, Maximo Park e os portugueses Dino, Diogo Piçarra e Miguel Araújo.

“Os passes de três dias, de três dias VIP e também os dias 16 e 17 de julho já se encontram esgotados”, revelou a PEV Entertainment.

Para o primeiro dia do festival, a promotora acrescentou que só restam 740 bilhetes.

O Marés Vivas realiza-se desde 1999 em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, tendo passado já por várias localizações e enfrentado algumas polémicas e críticas de associações ambientalistas.