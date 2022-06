Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PlayStation Plus e o PlayStation Now unem-se num novo serviço que fica esta quinta-feira disponível em Portugal. O novo PlayStation Plus está disponível para os jogadores que ficam agora com a possibilidade de escolher entre três níveis de subscrição e todos acessíveis no mercado português, confirmou o Observador junto da Sony Interactive Entertainment.

O Plus permite que os utilizadores joguem os clássicos da PlayStation em streaming — como Infamous, Ape Escape ou Puppeteer. Além disso, têm a possibilidade de testar outros jogos considerados populares pela Sony antes de os comprarem. O número de funções disponível para cada jogador depende do modelo de assinatura que escolher:

