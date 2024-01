A Sony, associada à Honda, através da Sony Honda Mobility (SHM), revelou no Consumer Electronic Show (CES) o protótipo Afeela. Além do potencial da berlina eléctrica ainda em fase de desenvolvimento, o que saltou à vista foi o facto de esta ser controlada remotamente pelo presidente da SHM, Izumi Kawanishi, que tinha na mão um comando vulgar da PlayStation 5 da Sony.

Depois de surpreender pela forma como o Afeela chegou ao centro do palco, Kawanishi enumerou uma série de atributos que o modelo vai oferecer aos seus clientes, a começar pelos sistemas de ajuda à condução (ADAS) que assegura serem mais avançados e eficientes por recorrerem à inteligência artificial (IA). A IA está igualmente presente no software que faz funcionar o sistema de entretenimento a bordo, cujo “motor” é o mesmo hardware que faz maravilhas com os jogos da mais recente versão da consola, o Unreal Engine 5.

O Afeela nasceu da joint venture entre a Sony e a Honda, com a primeira a fornecer tudo o que é electrónico – o que hoje em dia é parte determinante no sucesso de qualquer veículo eléctrico –, para depois a Honda contribuir com a sua respeitada capacidade de produção, figurando entre os melhores construtores japoneses. A Sony chama igualmente a si a responsabilidade de desenvolver o sistema de condução autónoma – não revelando o nível que consegue garantir –, com Kawanishi a realçar que a berlina a bateria, além dos sensores e câmaras, será equipada com os necessários radares e LiDAR.

Equipado com dois motores eléctricos, um por eixo, o Afeela anuncia um total de 489 cv, com um pack de baterias com uma capacidade de 91 kWh, não tendo o construtor revelado se este valor diz respeito à capacidade bruta se útil. As células utilizadas aceitam carregamentos até 150 kW, sendo que a SHM prevê arrancar com a produção do Afeela em 2025. Veja em baixo a apresentação, a partir do minuto 28.