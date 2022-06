O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, assinalaram esta sexta-feira o Dia Nacional do Cigano, salientando a presença secular desta comunidade e a diversidade da identidade nacional.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República, refere-se que neste dia em que comunidade cigana portuguesa celebra as suas tradições, “o Presidente da República sublinha a presença secular da comunidade cigana” em Portugal.

Torna-se hoje necessário recordar que Portugal aprovou uma Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas e é, pois, importante apelar ao envolvimento de todos para que, efetivamente, essa estratégia produza os resultados esperados, enquanto plataforma para o desenvolvimento de uma ação alargada e articulada entre setor público, autarquias, organizações da sociedade civil, academia e comunidades ciganas, no sentido de aumentar a sua representatividade e integração”, defende-se na nota da Presidência da República.

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa considera ainda que o Dia Nacional do Cigano é um momento “de alerta e consciencialização para um Portugal diverso, mais justo e socialmente ainda mais inclusivo”.

Já o presidente da Assembleia da República, numa nota que divulgou na sua conta na rede social Twitter, escreveu que “os portugueses são iguais em direitos e formam uma única comunidade, quaisquer que sejam as suas origens e tradições”.

No Dia Nacional do Cigano: os portugueses são iguais em direitos e formam uma única comunidade, quaisquer que sejam as suas origens e tradições. A diversidade é um ingrediente da nossa identidade nacional.

