O nível de atividade da reabilitação urbana registou em maio uma aceleração do crescimento homólogo para 5,5%, que compara com 0,7% no mês anterior, segundo um inquérito da associação setorial AICCOPN esta segunda-feira divulgado.

O barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) aponta ainda que o índice da carteira de encomendas, que mede a opinião dos empresários quanto à evolução das obras em carteira, registou em maio um aumento homólogo de 8,5%,o que traduz uma melhoria de 5,7 pontos percentuais face ao apurado no mês anterior.

Relativamente à produção contratada, indicador que estima o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, aumentou para 10,7 meses em maio face aos 8,3 meses verificados no mês homólogo de 2021.