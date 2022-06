Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os bilhetes para dia 14 de julho estão disponíveis em TheCollection.pt.

O evento

“O Prato da Minha Vida” é um evento que desafia chefs a viajarem pelas suas memórias para servirem menus com os pratos que mais os marcaram – seja o melhor que já provaram, a receita favorita da avó ou a primeira criação de sucesso. É uma refeição única, pensada de propósito para a ocasião. Esta é a quarta edição de um evento que tem curadoria da revista Observador Lifestyle e venda exclusiva no site The Collection, dedicado ao melhor da criatividade nacional. Depois de Leopoldo Calhau, Bruno Caseiro e Marlene Vieira, chega a vez de Vasco Coelho Santos cozinhar os pratos da sua vida. É servido?

O chef

Vasco Coelho Santos, 34 anos, é o chef e proprietário de uma das pérolas da cena gastronómica portuense, o restaurante Euskalduna Studio. Na língua basca, Euskalduna significa “Basco”, mas basta trocar uma letra para resultar em “Vasco”. Nada disto é coincidência nem acontece por acaso: depois de estagiar no Tavares Rico, com José Avillez, Vasco foi para o País Basco, onde estagiou no Mugaritz e no Arzak – aprender em dois dos melhores restaurantes do mundo foi uma experiência marcante para o chef do Porto. De lá seguiu para o revolucionário El Bulli, do chef Ferran Adrià, na Catalunha, antes de regressar a Portugal. Dois anos no portuense Pedro Lemos ajudaram a materializar uma visão do que poderia ser a alta cozinha portuguesa nas suas mãos. Duas incursões prolongadas pela Ásia – viajou e trabalhou durante cinco meses na Índia, Malásia e Singapura, mais tarde esteve três meses no Japão – deram o empurrão que faltava. A visão de Vasco Coelho Santos começava a ganhar a forma de um restaurante (ou de dois).

O restaurante

O Euskalduna abriu em dezembro de 2016 e parece um típico restaurante japonês: pequeno, a meia luz, com lugares ao balcão que deixam os comensais de frente para os cozinheiros de serviço. As loiças são de barro negro e foram feitas por encomenda, tal como a mobília. Cerca de um ano e meio depois da inauguração, Vasco Coelho Santos abriu um segundo restaurante, o Semea by Euskalduna (em basco, “semea” significa filho). Em 2021, obras de renovação deixaram o Semea maior, mais informal e versátil e deram-lhe ainda esplanada e bar. É aqui, no Cais da Pedra, Porto, que o jantar O Prato da Minha Vida vai ter lugar.

O menu

Couvert

É da padaria de Vasco Coelho Santos, a Ogi by Euskalduna, que vem o pão de massa mãe que compõe o couvert deste jantar especial. Pão de trigo e de centeio, acompanhado de azeite da Quinta de Ceis, com a assinatura do chef.

Gamba, manga e caril

Todas as regras têm a sua excepção, menos esta: por mais bem requisitado que seja, nenhum prato se eterniza na carta do Euskalduna. Nem o mais emblemático de todos, que é como o chef se refere à gamba crua com caril granizado e manga que só ganhava notas de sabor quando começava a aquecer na boca. Este prato, influência directa de uma viagem à Índia, agraciou o Euskalduna com a sua presença entre 2016 e 2019, e tem aqui uma breve aparição.

Canja de Galinha

Vasco Coelho Santos ainda não sabe em que preparos vai levar à mesa a sua canja de galinha. Terá um sabor tradicional, isso é certo – com hortelã e massa, mas dando uso a partes inesperadas da ave. Já a serviu só com cristas de galo, com moelas, corações ou patas. É a sua proteína preferida. “Nos tempos do El Buli, ia comer frango quase todos os dias depois do serviço”, diz. Tanto que o seu primeiro restaurante foi o BaixóPito, entre 2015 e 2017. “O conceito era frango de todas as formas e feitios”, recorda. “O prato principal era frango assado no forno que ficava com a pele estaladiça.” A canja está presente neste jantar também enquanto símbolo da infância e homenagem à avó.

Arroz de Polvo

Tributo aos filetes de polvo com arroz do mesmo da antiga Casa Inês, mais conhecida por Inês do Aleixo. A ligação sentimental e afetiva de Vasco Coelho Santos a este arroz de polvo vem desde os tempos de garoto, quando, com o irmão e a mãe, Inês ainda geria a Casa Aleixo, um histórico na arte de bem servir no Porto, entretanto encerrado. “Aos sábados ia lá sempre almoçar com a família”, recorda. Este prato entrou para a carta do Euskalduna em 2020, logo a seguir ao primeiro confinamento. “No primeiro fechámos o restaurante, no segundo já fizemos takeaway”.

Shabu Shabu

Shabu Shabu é uma técnica tradicional japonesa que Vasco Coelho Santos aprendeu nos três meses em que viajou pelo Japão enquanto decorriam as obras do Euskalduna. É uma espécie de fondue, explica. “No meio da mesa está um recipiente com um caldo a ferver e cabe a cada um mergulhar e cozer os legumes e pedaços de carne de vaca fatiada que repousam ao lado. No fim, bebe-se o caldo.”

Rabanada

A famosa rabanada muito húmida e acompanhada de gelado de queijo da serra é uma constante na vida de Vasco Coelho Santos desde que a descobriu no País Basco, quando estagiou no Mugaritz. Já esteve na carta do Euskalduna e continua na do Semea, onde tem um efeito eucalipto sobre as restantes sobremesas: seca tudo à volta. “Ninguém pede outra coisa que não a rabanada”, conta, entre o resignado e o orgulhoso, vice-presidente da Confraria da Rabanada (que ajudou a fundar).

Informações úteis

O jantar está marcado para 14 de julho às 20h, no Semea by Euskalduna, Cais das Pedras 15, Porto. O preço é de 115€ por pessoa com harmonização de vinhos, ou 90€ sem bebidas. O evento está limitado à lotação do espaço. A reserva faz-se exclusivamente em thecollection.pt.