O ator James Caan, de 82 anos, morreu na noite desta quarta-feira. A notícia foi avançada na sua conta oficial da rede social Twitter, sem que tenha sido avançada a causa da morte.

O ator norte-americano ficou conhecido pela sua participação no clássico de Hollywood “O Padrinho”, tendo igualmente participado em vários filmes das décadas de 1970 e 1980, como “Thief” (1981), “Rollerball” (1975) “Gardens of Stone” (1987) e “Kiss Me Goodbye” (1982). Antes, em 1966, entrou no clássico western “El Dorado”, onde atuou ao lado de nomes como John Wayne e Robert Mitchum.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022