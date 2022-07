Anitta declara apoio a Lula e disponibiliza-se a ajudar campanha na internet

A cantora com mais de 62 milhões de seguidores só no Instagram, disse que o anúncio aconteceu na sequência do homicídio cometido no domingo por um apoiante do Governo, que matou um membro do Partido dos Trabalhadores (PT), num crime que terá tido motivação política.

Se não houvesse uma morte envolvida neste caso do ‘apoiador’ de Lula que foi atacado por um bolsonarista eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não. É apavorante”, escreveu, acrescentando: “Mas a postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá… seus burros, agressores, autoritários e violentos“.