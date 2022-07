Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alguma vez imaginou que podia olhar cerca de cinco mil milhões de anos para trás e ver como era o universo nessa altura? Agora basta ligar o ecrã e deixar-se hipnotizar pelas imagens recolhidas pelo telescópio espacial James Webb, o maior observatório alguma vez colocado no espaço.

Esta terça-feira, pelas 15h30, haverá novas imagens a serem divulgadas, neste esforço conjunto entre a Agência Espacial Europeia (ESA), a NASA (agência espacial norte-americana) e a Agência Espacial Canadiana (CSA). Pode acompanhá-las com o Observador aqui.

Ao longo da semana, as agências espaciais terão um programa completo para analisar e discutir as imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb e a importância que terão para a investigação das origens do universo.

A primeira imagem do telescópio que foi lançado no espaço em dezembro de 2021 foi divulgada esta segunda-feira, pela NASA (agência espacial norte-americana), na presença de Joe Biden e Kamala Harris. A imagem mostra um pedaço do céu com “aproximadamente a dimensão de um grão de areia”, o conjunto de galáxias SMACS 0723.