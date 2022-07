O Ministério Público deduziu acusação na quarta-feira contra três arguidos pela prática de crimes de roubo qualificado, sequestro agravado, ofensa à integridade física grave e detenção de arma proibida, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado publicado na sua página de internet, consultado esta sexta-feira pela agência Lusa, a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa especifica ter deduzido acusação contra três arguidos, dois homens e uma mulher de nacionalidade chinesa, pela prática de um crime de roubo qualificado, um crime de sequestro agravado, um crime de ofensa à integridade física grave qualificada, um crime de gravações e fotografias ilícitas e um crime de detenção de arma proibida.

Com base na acusação, o ofendido combinou um encontro com a arguida para resolver questões relacionadas com despesas ocorridas no passado. A arguida levou no seu automóvel a vítima para uns armazéns utilizados como local de comércio grossista de artigos chineses, em Lisboa”, é referido na nota.

Já no interior dos armazéns, o homem foi surpreendido por seis homens, entre eles os dois arguidos, que o agrediram com “extrema violência”.

“Depois disso, levaram a vítima para outro local, onde usaram por diversas vezes um teaser elétrico, provocando vários choques elétricos“, acrescenta.

As agressões foram registadas em fotografias e vídeos, que foram remetidos a terceiros.

De acordo com a nota, os arguidos “subtraíram e apropriaram-se dos objetos de valor que a vítima trazia consigo, em concreto o seu telemóvel, e ainda 65 euros em dinheiro”.

Segundo a acusação, as seis pessoas “atuaram por ordem e por vingança da arguida, em virtude do ofendido ter terminado a relação com a filha daquela”.

Os arguidos estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva desde 16 de fevereiro de 2022.