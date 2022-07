Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi com “grande surpresa” que Rui Moreira soube do encerramento do serviço de atendimento da 9.ª Esquadra da PSP, no Infante, durante este fim de semana. O presidente da Câmara Municipal do Porto levou o tema à reunião do executivo que decorreu esta segunda-feira e revelou que soube do caso “através de pessoas da cidade e da comunicação social”, lamentando a falta de comunicação com a autarquia: “Surpreendentemente, a Câmara do Porto não foi nem ouvida, nem achada, nem informada sobre esta matéria“.

Este fim de semana, avançou a agência Lusa, foi publicado um edital na esquadra da baixa do Porto que indicava que, “por imperativos de ordem operacional”, o serviço de atendimento ao público estaria suspenso até às 16h. Para Rui Moreira, o fecho desta esquadra contribui “para um sentimento de insegurança da população” e foi também uma decisão “de grande insensibilidade”. “Sabemos que a PSP tem hoje poucos elementos e também acompanhamos que a missão de patrulhamento é absolutamente relevante, mas parece-nos de grande insensibilidade proceder a este encerramento, não nos dando nenhum conhecimento”, referiu o autarca.

A 9.ª esquadra, acrescentou Moreira, “não é uma esquadra qualquer”: é a única esquadra existente no centro histórico. “Ocupou um espaço de uma antiga estação de correios e tem funcionado ininterruptamente há muitos anos, tendo sido sempre estratégica na promoção da segurança pública na baixa portuense”, reforçou, sublinhando que esta “é a única esquadra à cota baixa”, localizada numa zona “particularmente habitada durante o dia”.

É sobretudo na baixa do Porto que existem condutas que são apontadas pela própria PSP como preocupantes. Quando a PSP nos apresentou um mapeamento daquilo que pretendia para a videovigilância, considerou que aquela zona era exatamente a zona onde devíamos concentrar o apoio que a Câmara do Porto irá pagar e que está a decorrer”, destacou ainda Rui Moreira durante a reunião do executivo.

Rui Moreira revelou ainda que falou no domingo com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, com quem deverá reunir ainda na tarde desta segunda-feira, depois do encontro da tutela com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública no Comando Metropolitano do Porto. Apesar da preocupação, o autarca recusa “dramatizar a situação”, dizendo compreender que “há falta de policiamento e há prioridades”.

Ilda Figueiredo, vereadora da CDU, acompanhou a posição do autarca independente e mostrou “grande preocupação” com o caso. “É com grande preocupação que vemos esta situação, que merece um enquadramento global, um acompanhamento e uma coordenação entre a Polícia Municipal e a PSP. Não percebo o que se está a passar”, referiu a vereadora.

Também o vereador socialista, Tiago Barbosa Ribeiro, reforçou a preocupação, salientando a necessidade de se perceber “o porquê do encerramento desta esquadra”. Sérgio Aires, vereador do Bloco de Esquerda, destacou o problema da ausência de comunicação, “que não deixou alternativa nem capacidade de intervenção do município nem de ninguém”.

Já a vereadora do PSD, Mariana Macedo, acusou o Governo de estar a “agir unilateralmente” e “de uma forma do desenrasque” com reuniões realizadas a posteriori, apelando a que haja “coragem e investimento nesta área”.

Esta tarde, o ministro da Administração Interna e a secretária de Estado da Administração Interna reúnem-se com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública no Comando Metropolitano do Porto, para análise da gestão do efetivo e das infraestruturas policiais.