O grupo de cidadãos que contesta o encerramento da Casa de Acolhimento de Nossa Senhora da Conceição, em Portalegre, denunciou esta quinta-feira que o fecho do espaço vai ser antecipado para este mês, mas a instituição que o gere desconhece.

O encerramento do internato de Nossa Senhora da Conceição estava previsto para setembro, mas vai ser antecipado agora para o final deste mês”, disse à agência Lusa um elemento do grupo e primeiro subscritor do abaixo-assinado que lançaram contra o encerramento das duas casas de acolhimento de menores naquela cidade, Gonçalo Pacheco.

A Santa Casa da Misericórdia de Portalegre (SCMP) decidiu encerrar no início de junho a Casa de Acolhimento de Santo António, que só tinha rapazes, e anunciou na altura que iria encerrar em setembro a Casa de Acolhimento de Nossa Senhora da Conceição, que acolhe raparigas.

Contactada esta quinta-feira pela Lusa, a provedora da SCMP, Luísa Moreira, relembrou que a Segurança Social é a “responsável” pelas casas de acolhimento e disse desconhecer se o encerramento da Casa de Acolhimento de Nossa Senhora da Conceição vai ocorrer no final deste mês ou não.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste momento eu sei que tenho seis jovens ainda na Casa de Acolhimento de Nossa Senhora da Conceição, não tenho informação [da Segurança Social]. Estamos sem saber se [o encerramento] é em agosto, em setembro, estamos sem comunicação da Segurança Social”, disse.

No dia 03 de junho, Luísa Moreira explicou à Lusa que a instituição não tem técnicos habilitados para desenvolver uma resposta adequada junto dos menores, nem verbas para esse tipo de respostas, tendo por isso optado pelo seu encerramento.

A SCMP estava a gerir, desde 2014, as duas casas de acolhimento, mas denunciou os acordos que tinha com a Segurança Social.

Esta quinta-feira, Luísa Moreira relembrou que ao denunciar o contrato da SCMP com a Segurança Social, esta entidade pública vai, de seguida, “entregar” as casas de acolhimento a outra entidade para as gerir.

Não percebo para que serve este abaixo-assinado, o que é que querem. A Segurança Social o que diz é que vai renegociar o acordo com outra instituição”, disse.

Segundo Gonçalo Pacheco, que dirigiu a Casa de Acolhimento de Santo António entre 1998 e 2006, o abaixo-assinado já reuniu mais de 1.100 assinaturas.

Mostrámos que a cidade e a região estão preocupadas com a ausência de uma resposta para todos aqueles jovens que, por qualquer razão, precisam de ser institucionalizados”, defendeu.

O responsável disse ainda que já solicitaram audiências à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao presidente da União das Misericórdias Portuguesas, ao presidente da Câmara de Portalegre e ao bispo da Diocese de Portalegre e Castelo Branco, para entregar o abaixo-assinado.

Falta uma resposta [Governo], há algo que nos surpreende que é o silêncio da Segurança Social, pois este não é um assunto que está esquecido para a cidade de Portalegre, para a região”, disse.

No início do mês de junho, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, garantiu que os jovens das duas casas de acolhimento que a SCMP decidiu encerrar têm “respostas alternativas”.

A missão da Segurança Social é exatamente garantir resposta para estas crianças e estes jovens e penso que vários deles já têm resposta encontrada. A nossa missão é essa”, disse a ministra aos jornalistas.

Na mesma altura, Luísa Moreira indicou que cada uma das casas de acolhimento, situadas em espaços diferentes em Portalegre, estavam a ser financiadas pelo Estado para acolherem 30 jovens. Contudo, nesse momento, apenas estavam 12 menores na casa de acolhimento dos rapazes e 14 na casa de acolhimento das raparigas.

De acordo com a provedora da instituição, os dois edifícios que serviam para acolher os menores pertencem à Segurança Social.