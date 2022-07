Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tanto no cinema como na televisão, a duração das obras tem esticado como justificação do preço que o consumidor paga, à mistura com o desejo de reter a informação durante mais tempo. É, por isso, que nas últimas décadas se tem tornado tão pouco usual ver um blockbuster com menos de duas horas e, no caso das séries, o streaming e o desbloqueamento da necessidade dos episódios terem certa duração por compromissos comerciais, a duração tornou-se uma roleta russa. O caso gritante – e mais recente – é a duração dos episódios da última temporada de “Stranger Things”. Pode-se justificar que uma obra dura o que tem durar – tudo certo – mas é notório que o nosso tempo, para a indústria, vale ouro. E tornou-se importante “estarmos lá” e não noutro lado qualquer. Talvez por isso, hoje mais do que nunca, a experiência de um filme como “Crepúsculo” saiba tão bem.

Apesar disto ter começado com a questão da duração, não é por aí que o mais recente filme de Michel Franco – autor de “Nova Ordem” e “After Lucia”, ambos bastante recomendáveis – merece ser visto. Ou seja, o filme não é melhor por durar 82 minutos. Vale pelo que faz com esses 82 minutos. É verdade agora como seria há trinta, quarenta, sessenta anos. Só que atualmente é inevitável pensar no uso do nosso tempo quando tanto dele é usado a ver episódios de séries com mais de cinquenta minutos onde pouco acontece além do ocupar o nosso tempo. E depois surgem filmes como “Crepúsculo”, em que o constante empurrão para a incerteza nos deixa inquietos, incomodados, a odiar e ou a desculpar personagens num ápice.

