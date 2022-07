Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O filme do adeus acabou por ser o melhor resumo daquilo que foi uma carreira diferente. A preto e branco, com uma cadeira à espera de companhia, com uma chegada enigmática no novo look de cabelo bem mais comprido do que tinha quando discutia títulos e pódios. “Estou aqui para anunciar a minha retirada da Fórmula 1 no final da temporada de 2022. Provavelmente deveria começar por uma longa lista de agradecimentos mas sinto que agora é mais importante explicar as razões da minha decisão”, começou por dizer Sebastian Vettel num vídeo colocado na manhã desta quinta-feira na página oficial do Instagram que umas horas antes tinha sido elogiada… por ser a primeira vez que tinha uma publicação nas redes sociais.

"My goals have shifted from winning races and Championships to seeing my children grow, passing on my values and being able to learn from them." – Sebastian Vettel. Four times an #F1 World Champion, forever a family man. 💚 Tap to watch Seb's touching video. ⬇️ — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 28, 2022

“Amo este desporto. Tem sido uma parte central da minha vida desde que me lembro de mim. Mas por muito que exista vida nas pistas, também há uma vida fora das pistas. Ser um piloto nunca foi a minha única identidade. Acredito muito na identidade por aquilo que somos ou pela forma como tratamos os outros e não pelo que fazemos”, prosseguiu, antes de abordar vários temas sobre o “eu” menos conhecido.

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season 4 world titles

53 race wins

122 podiums

1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx — Formula 1 (@F1) July 28, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Quem sou eu? Sou o Sebastian, pai de três crianças e marido de uma mulher fantástica. Sou curioso e fascinado por pessoas com capacidade e apaixonadas. Sou obcecado com a perfeição. Sou tolerante e sinto que todos temos os mesmos direitos para viver, independentemente de como sejamos, de onde venhamos e de quem amemos. Adoro o exterior, adoro a natureza e as suas maravilhas. Sou teimoso e impaciente. Posso ser mesmo chato. Gosto de fazer as pessoas rir. Gosto de chocolate e do cheiro de pão acabado de fazer. A minha cor preferida é o azul. Acredito na mudança e no progresso e que tudo pode fazer a diferença. Sou um otimista e acredito que as pessoas são boas”, contou ainda o piloto germânico.

“Enquanto competia, a minha família cresceu e amo estar com eles. Aumentei também os interesses fora da Fórmula 1. A minha paixão por correr e pela Fórmula 1 tira-me muito tempo com eles e muita energia. Comprometer-me com a minha paixão como fiz e como acho que é o correto já não consegue andar ao lado do meu desejo de ser um grande pai e marido. A energia que sai para o carro e para a equipa para procurar a perfeição exige foco e compromisso. Os meus objetivos mudaram de ganhar corridas e lutar por títulos para ver os meus filhos crescer, passar os meus valores, ajudar a virem ao de cima quando caem, ouvir quando precisarem, não ter de dizer adeus…”, destacou o piloto germânico.

Sebastian Vettel is more than an F1 driver 💚 pic.twitter.com/riHrHy1ZFZ — ESPN F1 (@ESPNF1) July 28, 2022

Em paralelo, Vettel deixou uma mensagem também através da Aston Martin, a atual equipa na Fórmula 1. ” “Tive o privilégio de trabalhar com pessoas fantásticas na Fórmula 1 nos últimos 15 anos. São inúmeros os que tinha de mencionar e a quem tinha de agradecer. Nos últimos dois anos fui piloto da Aston Martin e, apesar de os resultados não terem sido tão bons quanto aquilo que esperávamos, é muito claro para mim que tudo aquilo que é preciso para uma equipa competir ao mais alto nível nos próximos anos foi feito. Adorei trabalhar com toda esta gente. Todos são ambiciosos, capazes, comprometidos e desejo-lhes o melhor. Espero que o trabalho que desenvolvi e que ainda estou a desenvolver ajude a equipa no futuro”, referiu o piloto que ocupa o 14.º lugar da classificação com apenas 15 pontos em dez corridas em 2022.

Sebastian, you have inspired so many throughout your career, both in #F1 and beyond. We’re proud to call you a teammate, a friend and to have been part of your journey, just as you have been part of ours. 💚 pic.twitter.com/PMKkn3uoF4 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 28, 2022

“A decisão da minha retirada foi muito difícil, passei muito tempo a pensar sobre ela. No final do ano pretendo refletir um pouco mais naquele que será o meu foco no futuro. Como pai, é claro para mim, que quero passar mais tempo com a minha família, mas hoje não é sobre dizer adeus, mas sim agradecer sem esquecer os fãs, porque sem a paixão deles não existiria Fórmula 1″, concluiu nesse mesmo texto, antes de inúmeras mensagens de reconhecimento e agradecimento de pilotos, equipas e adeptos do alemão.

Sebastian Vettel has announced that he will retire at the end of the Formula One season! 🥺💔 One of the best to ever do it! 👏 pic.twitter.com/tHh2iAnYH3 — SPORF (@Sporf) July 28, 2022

Danke, Seb 👏 Cheers for the great times and the four World Championships 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Z2D2igIJg1 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 28, 2022