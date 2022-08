Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma espécie de “Watergate” grego, nas palavras do ex-primeiro-ministro do país Alexis Tsipras. E está a pôr o atual primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, em xeque. Os serviços de inteligência da Grécia, que reportam diretamente ao gabinete de Mitsotakis, colocaram escutas no telemóvel do opositor e líder do segundo maior partido da oposição (Pasok), o socialista Nikos Androulakis.

O caso está a motivar pedidos de demissão no Governo da Grécia e já levou ao afastamento do diretor do Serviço de Informação Nacional, Panagiotis Kontoleon, por “práticas incorretas durante um processo legal de escuta”, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, assim como do secretário-geral do chefe do governo, que é também sobrinho de Kyriakos Mitsotakis.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.