A Prainha, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores, foi esta sexta-feira interditada a banhos, após a análise da qualidade da água “ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência“.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que “a Prainha, no concelho de Angra do Heroísmo, foi esta tarde interditada a banhos após a análise da qualidade da água, efetuada pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência”.