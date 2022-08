TAP. Sindicato de Manutenção de Aeronaves "repudia e lamenta" recurso a fornecedores externos

O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves manifestou-se preocupado com "o rumo" da TAP. "Com esta situação, a TAP acaba por perder receita e com o pagamento que faz às empresas".