Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Das epifanias boas que um festival como o Vodafone Paredes de Coura nos dá é o prazer da descoberta. Não se trata de vir às cegas, até porque agora já há playlists de tudo e para tudo, mas antes o de olhar para um cartaz como o desta quinta-feira, cheio de meias linhas coesas, e chegar ao final do dia percebendo que era exatamente isto que queríamos ouvir, sem que o tivéssemos antecipado de uma forma muito racional.

Não é todos os dias que uma coisa destas acontece, até porque o festival, com 28 anos de história, já não é um local de passagem apenas para nomes ditos emergentes. Aqui apresentam-se artistas de peso mundial, um privilégio claro, mas temos que confessar que são dias como o desta quinta-feira que conseguem trazer ao de cima a magia do primeiro beijo, da primeira edição.

De tão certeiro foi o alinhamento, que nem nos atrevemos a abusar das prolepses e é por isso que começamos pelo início, por Yellow Days. O som dengoso deste músico de Manchester realçou as curvas da colina imensa, a mais preenchida em início de tarde desta edição, embora não coincidindo com o dia mais concorrido dos cinco de festival. Um facto que, atentando ao conforto, nos deixou bastante satisfeitos. Enchentes dão fotos bonitas, planos de drone de fazer capa em qualquer rede social, mas são o pesadelo de quem quer saborear de boa música sem ter de estar constantemente a competir pelo metro quadrado.

Fechado este parêntesis, voltemos a Yellow Days. A música que ele nos ofereceu foi um serpentear lo-fi que se entranhou pela soul e pela R&B, que se entranhou pelos nossos corpos como Marvin Gaye faria se ainda estivesse entre nós. Yellow Days não é a voz de Sexual Healing, claro, mas tem a sensualidade no sítio certo, e, neste caso, à hora certa. Love is so sweet, cantou em “It’s Real Love” e os corações de Coura derreteram-se.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.