Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mudam as posições nos potes, continua o mesmo número de equipas. Depois da vitória frente ao Dínamo Kiev no playoff de acesso à Liga dos Campeões, após ter passado também os dinamarqueses do Midtjylland na terceira pré-eliminatória, o Benfica conseguiu chegar pela 12.ª vez nos últimos 13 anos à fase de grupos da competição e Portugal voltará a estar representado com três equipas na principal prova europeia de clubes depois de FC Porto e Sporting terem garantido entrada com os dois primeiros lugares na Liga.

Esta quarta-feira foram decididas as últimas três vagas no sorteio que se realiza esta quinta-feira em Nyon (17h), com essa particularidade de todas entrarem no pote 4, um dos dois de onde sairão três adversários para as equipas nacionais. Contas feitas, esta será mais uma edição que junta os melhores dos melhores. Ainda assim, há possibilidades melhores e piores para as equipas nacionais em competição.

Benfica nesta de qualificação para a fase de Champions:

➡4 jogos

➡4 vitórias

➡13 golos marcados (média superior a 3 golos/jogo)

➡2 golos sofridos (média de 0,5 golos sofridos/jogo) pic.twitter.com/N6LGv9txHK — playmakerstats (@playmaker_PT) August 23, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para Benfica e Sporting, e sempre dentro do campo do “menos complicado”, Eintracht Frankfurt e Ajax surgem como melhores possibilidades, o que permitiria fugir a tubarões como Bayern, Manchester City, Real Madrid ou PSG, todos campeões na última época. Para o FC Porto, o Shakhtar e o RB Salzburgo são os mais apetecíveis entre o pote 3, onde se encontram também B. Dortmund, Inter ou Nápoles. Os maiores problemas numa perspetiva de apuramento poderão sair para o trio do pote 2, onde não existem equipas muito abaixo das outras no plano teórico apesar das possibilidades Sevilha ou RB Leipzig. No pote 4, aí, as contas invertem-se e Marselha e Rangers são os adversários mais complicados entre todas as hipóteses.

????????Portugal volta a ter 3 equipas na Champions: 2.ª época consecutiva com 3 participantes lusos na competição ???????? com 3 equipas na Champions:

➡2006/07

➡2007/08

➡2012/13

➡2014/15

➡2016/17

➡2017/18

➡2021/22

➡2022/23 pic.twitter.com/z05St9SSLm — playmakerstats (@playmaker_PT) August 23, 2022

De referir que, nos últimos encontros desta noite relativos à segunda mão do playoff de acesso à fase de grupos, o Rangers foi ganhar a Eindhoven com um golo de Colak no segundo tempo e voltou a deixar o PSV de fora da competição. Nas outras duas partidas, o Copenhaga conseguiu segurar o nulo na Turquia frente ao Trabzonspor e beneficiou do triunfo na Dinamarca por 2-1 para passar, ao passo que o Dínamo Zagreb ainda foi a prolongamento frente ao Bodo/Glimt mas um golo de Drmic aos 117′ e outro de Bockaj aos 120′ valeu o 4-1 final e a passagem depois da derrota que tinha sofrido no primeiro jogo por 1-0.

All you need to know about the 2022/23 Champions League group stage draw 👇#UCLdraw | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2022

Pote 1

Bayern (Alemanha), Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), PSG (França), FC Porto (Portugal), Eintracht Frankfurt (Alemanha), AC Milan (Itália) e Ajax (Países Baixos)

😮 Most appearances, goals, fastest, youngest, oldest, most successful, biggest wins and more! 🗒️ Group stage records and statistics 👇#UCLdraw | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2022

Pote 2

Liverpool (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra), Barcelona (Espanha), Juventus (Itália), Atl. Madrid (Espanha), Sevilha (Espanha), RB Leipzig (Alemanha) e Tottenham (Inglaterra)

Only 10 teams have done it 👊 Who will tear up the group stage this season?#UCL || #UCLdraw pic.twitter.com/1ZwBgdByeO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2022

Pote 3

B. Dortmund (Alemanha), RB Salzburgo (Áustria), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter (Itália), Nápoles (Itália), Benfica (Portugal), Sporting (Portugal) e Bayer Leverkusen (Alemanha)

Pote 4