Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dias antes de atuarem em Portugal pela primeira vez, João Carvalho, organizador do Festival Paredes de Coura, comprou 20 exemplares do álbum de estreia da banda britânica. Na altura eram praticamente desconhecidos em Portugal e o promotor resolveu distribuir o disco Parachutes por diferentes pessoas, acreditando que os Coldplay seriam brevemente um nome grande. A premonição estava certa, mas revelou-se até modesta. “Hoje são a maior banda do mundo”, disse ao Observador Álvaro Covões, patrão da Everything is New, responsável pelas quatro datas agendadas para o Estádio Municipal de Coimbra, em 2023 (em cada noite estarão 50 mil pessoas).

Bastaram apenas umas horas para os bilhetes terem esgotado. Ainda não eram 10h desta quinta-feira, altura em que foram postos à venda os bilhetes para o concerto de 17 de maio de 2023, e já se amontoavam filas online e em lojas físicas. Duas horas depois estavam registadas mais de 450 mil senhas para comprar um bilhete. Com a primeira data esgotada, a banda abriu mais três concertos: 18, 20 e 21 de maio, todos no mesmo recinto, o Estádio de Coimbra.

“Tínhamos as várias datas programadas e acreditávamos que conseguiríamos fazer os quatro concertos”, afirmou Álvaro Covões ao Observador. “São um fenómeno mundial”, diz o promotor, que por várias vezes contratou os quatro londrinos para atuar em diferentes palcos portugueses. “Lembro-me de eles virem ao Pavilhão Atlântico – hoje Altice Arena – e de estar com a então mulher do Chris Martin [a atriz Gwyneth Paltrow] e com os filhos. Na altura ela era bem mais famosa do que ele. Também os contratei para o Estádio do Dragão”.

[o trailer da digressão Music of the Spheres:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.