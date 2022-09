Um dos primeiros passos no desenvolvimento de uma estratégia de investimento é identificar a tolerância ao risco como investidor. Ou seja, há que, numa primeira fase, definir o que os analistas apelidam de Perfil do Investidor, que pode depender dos objetivos de investimento, da disponibilidade para acompanhar os mercados e da tolerância ao risco de cada um.

Cada pessoa é diferente, mas adequar o estilo de investimento ao seu perfil do investidor é o primeiro passo para conseguir bons resultados. Ao longo deste artigo iremos conhecer com mais detalhe cada perfil e pode desde já testar qual o seu para entender o que outros investidores com um perfil semelhante ao seu, procuram.

Assim, os investidores poderão ter um perfil mais conservador, moderado ou mais agressivo, que se irá reflectir numa diferente alocação de activos na sua carteira, fique a conhecer os vários perfis.

O investidor aforrador — o conservador

Comecemos pelo perfil conservador, em que o investidor tem um grau de tolerância ao risco relativamente baixo.

Segundo os especialistas, estes investidores são avessos ao risco, colocando por isso as suas poupanças em produtos de baixo risco e baixa rentabilidade.

Sendo o principal objetivo a preservação do capital, ao seguir esta estratégia o investidor aceita deliberadamente um rendimento reduzido, sendo este o preço a pagar pela segurança do seu capital.

Depósitos e contas poupança, certificados de aforro, certificados do tesouro, seguros de capitalização e obrigações são os produtos que mais se adequam a este tipo de investidor.

Investir, mas de forma moderada — o que arrisca, até certo ponto

O investidor de perfil de risco moderado procura produtos que lhe ofereçam uma rentabilidade um pouco maior, estando disposto a aceitar algum risco.

Este investidor dá importância à segurança do seu capital, mas não se importa de assumir alguns riscos, aceitando uma oscilação controlada do valor da sua carteira.

Este tipo de investidor continua a ter na seu portfólio alguns produtos de capital garantido, à semelhança do investidor mais conservador, mas também tem alguns produtos mais arriscados como por exemplo ações, ETFs ou fundos de investimento mistos ou de ações.

O investidor com perfil agressivo — o que corre riscos, mas calculados

Neste tipo de perfil encaixam-se os investidores que aceitam uma grande volatilidade da carteira e estão conscientes de que quanto maior o risco maiores os prováveis retornos que poderão vir a ter.

Estes investidores investem sobretudo em ações, produtos derivados, forex e investimentos alternativos como as criptomoedas.

O trading é outro “campeonato”

Obviamente, depois há todo um outro mundo, onde se incluem os day traders, profissionais que ganham dinheiro com operações de curto prazo, em várias classes de ativos como ações, contratos de futuros e forex, independentemente de o mercado estar a subir ou a descer.

A figura do trader é considerada fundamental para o funcionamento do mercado, pois ele é quem ajuda a “precificar” os ativos no curto prazo, além de dar liquidez ao mercado. E apesar de não ser propriamente preciso ter um curso específico para ser trader, é óbvio que ter formação é altamente recomendável.

E o que é então o swing trading?

O swing trading é um estilo de negociação com um horizonte temporal mais alargado que o day trading, em que o trader mantém as suas posições em carteira durante alguns dias ou mesmo algumas semanas, ao contrário do day trader que abre e fecha as suas posições no mesmo dia.

Não é por isso de espantar que um swing trader esteja particularmente atento às tendências (swings) do mercado de um modo geral, sendo dotado de alguma formação específica para atuar com este perfil.

Se, antes, o investimento era acessível apenas a uma elite de pessoas dotadas de uma complexa literacia financeira, ou até mesmo clientes da banca privada com elevados valores de investimento, hoje esta ideia não passa de um mito.

Qualquer pessoa, independentemente da idade e da sua literacia financeira, pode colocar o seu dinheiro a render, com mais ou menos exposição ao risco. Só precisa de começar a explorar as oportunidades e potencialidades do mercado.