Três vitórias consecutivas, três pontos conquistados na Alemanha, três golos de Trincão em dois jogos. O Sporting chegava ao encontro com o Tottenham no melhor momento desde que a temporada começou — algo que, tendo em conta o arranque em falso dos leões, até nem era muito complicado de alcançar. Depois da noite de glória europeia contra o Eintracht Frankfurt, a equipa de Rúben Amorim procurava uma noite de glória europeia contra os spurs.

Na antevisão, o treinador leonino explicou que o Sporting cresceu desde a fase de grupos da época passada. “O mais importante é que mudámos a forma como olhamos para nós. Sabemos que é possível, que estamos a crescer. Mesmo perdendo jogadores, nota-se que somos uma equipa mais madura e preparada para estes jogos. Não interessa muito como olham para nós. Tenho a certeza de que a maior parte das pessoas da Europa olha para nós como a equipa mais fraca do grupo e nós gostamos disso. Acreditamos que é possível, queremos ganhar e esse é o nosso objetivo para amanhã”, disse Amorim.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Tottenham, 2-0 Fase de grupos da Liga dos Campeões Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Srđan Jovanović (Sérvia) Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Morita (Alexandropoulos, 71′), Manuel Ugarte, Nuno Santos (Ricardo Esgaio, 90+2′), Trincão (Paulinho, 76′), Marcus Edwards (Arthur, 90+2′), Pedro Gonçalves PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Franco Israel, André Paulo, Rochinha, Fatawu, José Marsà, Flávio Nazinho Treinador: Rúben Amorim Tottenham: Lloris, Romero, Eric Dier, Ben Davies, Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perisic, Son Heung-min (Kulusevski, 72′), Richarlison, Harry Kane Suplentes não utilizados: Ben Foster, Matt Doherty, Oliver Skipp, Sánchez, Bryan Gil, Ryan Sessegnon, Tanganga, Lenglet, Bissouma, White Treinador: Antonio Conte Golos: Paulinho (90′), Arthur (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Bentancur (61′), a Morita (63′), a Matheus Reis (75′), a Emerson (81′), a Højbjerg (84′)

Do outro lado, num Tottenham que está a realizar um bom início de temporada, que ainda não perdeu esta época e que venceu o Marselha em Londres na primeira jornada da Liga dos Campeões, Antonio Conte recordou as dificuldades que as equipas portuguesas criam “sempre” — e deixou elogios ao treinador português. “Tenho muito respeito por ele, já mostrou que é um treinador muito bom, mesmo sendo novo. Está a fazer um trabalho fantástico, ganhou a Liga passados vários anos e é sempre difícil jogar contra equipas portuguesas”, indicou o técnico italiano.

