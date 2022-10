“Nestes momentos, com o estádio em polvorosa, sinto saudades de jogar. Gostava muito dos jogos fora, em Nápoles, Florença, Milão, onde éramos odiados. Não sei se as pessoas se apercebem do que José Mourinho fez, além de ganhar a Liga Conferência. O estádio está sempre cheio, quer a equipa perca ou ganhe, quer seja um jogo com o primeiro ou com o último. Não é coincidência, ele uniu os adeptos da Roma e tem de ser valorizado além dos resultados. Esperamos grandes feitos, a equipa este ano parece forte”.

O último encontro dos romanos até terminou com uma derrota no Olímpico frente à Atalanta, num duelo atípico em que o conjunto de Bérgamo marcou numa das raras oportunidades e a Roma, que viu Mourinho ser expulso no segundo tempo, foi falhando chances atrás de chances. No entanto, os elogios ao trabalho do português na capital italiana continuam a surgir de todos os quadrantes, desta vez com o antigo capitão Daniele de Rossi, hoje adjunto da squadra azzurra, a destacar os méritos do português no ressurgimento de uns giallorossi que andavam fora das decisões mas que agora acreditam na viragem. No entanto, e para manter esse registo, era nos jogos grandes que a equipa teria de assumir um protagonismo que não teve na derradeira temporada e seguia-se uma deslocação a Milão para defrontar o Inter.

