As atenções já estão viradas para o Campeonato do Mundo do Qatar, algo que se percebe pela preocupação que qualquer lesão que aponte para mais de quatro semanas de recuperação comporta, a qualificação para o Europeu de 2024 também não está longe. Num curto lapso de tempo pelo calendário internacional cada vez mais apertado, apenas entre março e novembro de 2023, serão conhecidos 20 das 24 seleções que se vão juntar à anfitriã Alemanha na fase final, havendo ainda um playoff para apurar as três últimas equipas qualificadas. Tudo começava este domingo, com o sorteio da fase de grupos de qualificação.

Num momento que juntava 53 das 55 seleções que fazem parte da UEFA (a Rússia continua afastada, a Alemanha está apurada), e mediante um ranking feito pela última Liga das Nações, a única condicionante passava pelo início do sorteio com os quatro finalistas da competição (Países Baixos, Croácia, Itália e Espanha) para que possam calhar em grupos de apenas cinco formações e ficarem com espaço para fazerem a Final Four da Liga das Nações em junho. Em tudo o resto, um sorteio puro seguindo os potes que estavam definidos e que colocavam Portugal entre os dez cabeças de série para a qualificação à exceção das habituais condicionantes geográficas e de cariz político que são habituais neste tipo de cruzamentos.

Numa cerimónia apresentada por Laura Wontorra e Pedro Pinto, e com Fernando Santos presente na plateia (e a chegar com um sorriso nos lábios), a organização chamou vários ex-internacionais: Demetrio Albertini, italiano que foi finalista vencido no Mundial de 1998 e Europeu de 2000; Gianluca Zambrotta, transalpino que também perdeu a final do Europeu de 2000 mas sagrou-se campeão mundial em 2006; Jürgen Klinsmann, alemão que venceu o Mundial de 1990 e o Europeu de 1996 (perdeu o Euro-1992); e Karl-Heinz Riedle, germânico campeão mundial em 1990 e vice-campeão europeu em 1992.

Portugal ficou num dos grupos com seis equipas, o grupo J, perdendo assim a possibilidade de ter datas para particulares entre março e novembro como pode acontecer com as seleções em grupos de cinco à exceção dos finalistas da Liga das Nações. No entanto, e entre todas as possibilidades, a Seleção acabou por ser bafejada e muito pela sorte num plano teórico: além de ter evitado as principais equipas dos potes 2, 3 e 4, vai cruzar na qualificação com Bósnia, Islândia e Luxemburgo além de Eslováquia e Liechtenstein.

Grupo A

A1: Espanha

A2: Escócia

A3: Noruega

A4: Geórgia

A5: Chipre

Grupo B

B1: Países Baixos

B2: França

B3: Rep. Irlanda

B4: Grécia

B5: Gibraltar

Grupo C

C1: Itália

C2: Inglaterra

C3: Ucrânia

C4: Macedónia do Norte

C5: Malta

Grupo D

D1: Croácia

D2: País de Gales

D3: Arménia

D4: Turquia

D5: Letónia

Grupo E

E1: Polónia

E2: Rep. Checa

E3: Albânia

E4: Ilhas Faroé

E5: Moldávia

Grupo F

F1: Bélgica

F2: Áustria

F3: Suécia

F4: Azerbaijão

F5: Estónia

Grupo G

G1: Hungria

G2: Sérvia

G3: Montenegro

G4: Bulgária

G5: Lituânia

Grupo H

H1: Dinamarca

H2: Finlândia

H3: Eslovénia

H4: Cazaquistão

H5: Irlanda do Norte

H6: São Marino

Grupo I

I1: Suíça

I2: Israel

I3: Roménia

I4: Kosovo

I5: Bielorrússia

I6: Andorra

Grupo J

J1: Portugal

J2: Bósnia

J3: Islândia

J4: Luxemburgo

J5: Eslováquia

J6: Liechtenstein

A ordem dos potes que iam a sorteio para a fase de qualificação para o Europeu era a seguinte: