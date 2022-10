Será que existiu vida em Marte? Teoricamente é possível que sim, mas se ainda existir neste momento estará escondida nas profundezas e não à superfície, onde as condições para a manutenção de vida, mesmo de microorganismos resistentes, é escassa. O modelo teórico foi apresentado esta segunda-feira na revista científica Nature Astronomy.

A Terra e Marte formaram-se mais ou menos na mesma altura, há cerca de 4,6 mil milhões de anos. Cerca de mil milhões de anos depois (há 3,5 a 3,7 mil milhões de anos), ter-se-á originado a vida na Terra. Assumindo que a vida em Marte poderá ter surgido também nesse período, a equipa de Boris Sauterey, investigador no Instituto de Biologia da Escola Normal Superior de Paris, simulou como poderia ter evoluído a vida no planeta vermelho.

Verificámos que a habitabilidade no subsolo era muito provável, limitada principalmente pela extensão da cobertura de gelo superficial. A produtividade da biomassa poderia ter sido tão elevada como nos primórdios do oceano terrestre”, escrevem os autores do artigo.