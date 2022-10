Entre os ânimos exaltados que lhe valeram a expulsão (e um pedido de desculpas posterior pela atitude) e a satisfação por ver o Liverpool conseguir vencer em Anfield o Manchester City, Jürgen Klopp não estava propriamente confiante depois da saída de maca de Diogo Jota nos minutos finais de jogo. “Ele sentiu muita dor naquele momento mas não faço ideia do quão mau poderá ser. Se ele fica no chão é porque não é bom…”, atirou de forma quase resignada. As suspeitas de lesão grave eram grandes entre os reds, os exames feitos esta terça-feira vieram confirmar esse cenário: o avançado vai falhar o Mundial.

“Sim, o Diogo vai falhar o Mundial. Tem uma lesão séria no gémeo. A recuperação dele vai começar em breve mas o diagnóstico foi muito claro e vamos saber mais nos próximos dias. São notícias muito tristes para nós, para Portugal e para toda a gente”, admitiu ao início da tarde o técnico alemão, destacando a baixa enquanto fazia a conferência de antevisão da receção do Liverpool ao West Ham esta quarta-feira.

“Depois de uma noite tão boa em Anfield, tudo acabou da pior forma! No último minuto um dos meus sonhos colapsou. Vou ser mais um a apoiar de fora, tanto o clube como o meu país, e lutar para regressar o mais rapidamente possível”, escreveu o jogador depois do anúncio na sua conta oficial do Instagram, com a última mensagem para os adeptos do Liverpool: “You’ll Never Walk Alone”.

