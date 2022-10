Dois distritos do continente — Braga e Porto — estão esta quarta-feira sob aviso vermelho e cinco com alerta laranja devido à previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada e rajadas de vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viana do Castelo vão estar sob aviso laranja devido à chuva até às 09h00 deste dia, passando depois a amarelo até às 21h00.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja por causa do vento sul, temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral e terras altas, passando depois a amarelo.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 21h00 desta quarta-feira devido à chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada e rajadas.

Sob aviso amarelo por causa do vento vão estar os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga até às 12h00 deste dia e depois entre as 06h00 e as 15h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste entre as 03h00 de quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na terça-feira para o risco de inundações neste dia e quinta-feira nas regiões do Norte e Centro devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente.

Num aviso dirigido à população, a ANEPC recomenda, em especial nas zonas mais vulneráveis, a “desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas”.

Segundo a ANEPC, devido às previsões meteorológicas há possibilidade de ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de água da chuva por “obstrução dos sistemas de escoamento” e risco de cheias “potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.

A Proteção Civil alerta ainda para o risco de deslizamentos de terra e derrocadas, contaminação de fontes de água potável por “inertes resultantes de incêndios florestais”, desprendimento de estruturas móveis ou mal fixadas e arrastamento de objetos soltos para as estradas devido ao vento forte.

Também a Autoridade Marítima Nacional (AMN) desaconselhou na terça-feira atividades à beira-mar, nomeadamente em molhes, arribas e praias, devido ao “agravamento considerável” das condições meteorológicas e da agitação marítima entre a próxima madrugada e a de sexta-feira.